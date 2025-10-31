Más de 300 millones de pesos: MLS reveló cuál es el salario mínimo para un jugador juvenil que haga parte de algún equipo

Uno de los países que más ha invertido en el crecimiento de sus jugadores y su fútbol a lo largo de los años es Estados Unidos y su liga local, la MLS. Allí, con la compra de jugadores que se han consolidado en lo alto del deporte, la conformación de complejos deportivos extensos y una búsqueda profunda de talentos que ayuden a subir el nivel que venían teniendo, se han cosechado resultados importantes a tal punto de ser elegidos como sede para la Copa del Mundo del 2026.

De hecho, una noticia sorprendente que revolucionó el trato que se le da a un jugador joven de cada elenco a nivel mundial es el salario que está estipulado en el reglamento y que año tras año se modifica según la economía del país. Por tal motivo, en este 2025, el sueldo se configuró en 80.622 dólares al año, lo que se traduce en más de 300 millones de pesos, cifra impensada en el contexto del FPC.

Haciendo la división entre los 12 meses del año, cada futbolista joven debería cobrar un salario base de 6.716 dólares al mes, lo cual demuestra el buen trato que se le intenta dar a las posibles próximas estrellas que, por fortuna para los países de Norteamérica, cada vez surgen más jugadores que atraen el interés de los grandes elencos del mundo y que sirven de guía para muchos niños.