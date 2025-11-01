¿Convocaría a Hugo Rodallega a al Selección Colombia? El delantero de Santa Fe aún sueña con la ‘Tricolor’

Hugo Rodallega dio de qué hablar esta semana gracias al tremendo golazo de chilena que le hizo al Junior de Barranquilla para guiar a Santa Fe hacia la remontada que significaron tres puntos de oro fundamentales pensando en la clasificación a cuadrangulares.

El capitán de Santa Fe, durante la rueda de prensa, confesó que aún sueña con regresar a la Selección Colombia.

“Yo fui el primero que felicitó a Dayro Moreno por el llamado a la selección, es un premio al trabajo que ha hecho, es el goleador histórico aquí en el fútbol colombiano. Uno como jugador no pierde esa ilusión, ilusionarse mientras estés activo hace parte del cuento, pero la realidad es otra, hace muchos años que no visto la camiseta de la Selección, pero eso no ha frenado mi carrera, yo en todos los equipos en que he estado me he destacado he marcado goles, he peleado tabla de goleadores, he estado vigente, he jugado cantidades de partidos. Ya pasa por una decisión del cuerpo técnico que haga parte del combinado nacional, simplemente me voy a seguir esforzando, la ilusión está. No he cerrado las puertas nunca, me esfuerzo, trabajo. Si se da, bienvenido, si no, voy a seguir siendo un hincha más de nuestro país”, fueron las palabras del delantero de Santa Fe.