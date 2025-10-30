¿Directo al Puskas? Espectacular gol de chilena de Hugo Rodallega al Junior y en su casa

Hugo Rodallega había intentado muchas veces hacer un gol de chilena, pero hasta ahora no lo había logrado. Sin embargo, finalmente lo logró.

Junior comenzó ganando con Yiimmy Chará antes de los 10 minutos tras un descuido de la defensa luego de una acción de balón parado ofensivo, cuya infracción precisamente se la cometió Harold Santiago Mosquera a José Enamorado.

No obstante, los jugadores de Santa Fe sabían que una derrota no servía para nada, pues necesitaban sumar de manera urgente si no querían quedar eliminados de los cuadrangulares y sin la posibilidad de defender el título.

Fue entonces cuando apareció Hugo Rodallega en el momento en que más lo necesitaban, cuando el equipo no encontraba claridad para llegar a la portería rival.

El capitán de Santa Fe aprovechó una serie de rebotes en el área del Estadio Metropolitano de Barranquilla para lanzarse con una épica pirueta y mandar a guardar el balón en la portería.

A continuación el gol de chilena de Hugo Rodallega:

Santa Fe le ganó al Junior y sueña con clasificar:

Cuando todo parecía indicar que el partido terminaría en empate, un contragolpe que comandó Hugo Rodallega terminó en la anotación de Harold Santiago Mosquera.

Por más increíble que parezca, solamente un jugador del Junior, Didier Moreno, quedó en zona defensiva, hecho que interpretaron de la mejor manera los futbolistas de Santa Fe, pues cuatro de ellos arrancaron en velocidad hacia el ataque.

‘Hugol’ asistió a Harold Santiago, quien definió cruzado de manera perfecta para celebrar el segundo tanto y victoria fundamental para Santa Fe.

Con este triunfo, Santa Fe alcanzó los 25 puntos y a falta de dos fechas, todavía sueña con clasificar a los cuadrangulares semifinales para defender la corona y pelear por el bicampeonato.