Dos equipos del FPC, salpicados con la Nueva Junta del Narcotráfico

El diario El País de España realizó una publicación en la que se revelan los nexos de dos equipos del fútbol profesional colombiano, Independiente Santa Fe y Tigres, con la denominada Nueva Junta del Narcotráfico, en su informe llamado “Los socios invisibles de la Nueva Junta del Narcotráfico: clubes de fútbol y empresas de seguridad bajo sospecha”.

Dicha publicación está fundamentada en “Un informe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), al que ha tenido acceso EL PAÍS, revela cómo los tentáculos de la Nueva Junta del Narcotráfico (NJN) —a la que el presidente Gustavo Petro menciona con frecuencia como el gran enemigo de Colombia— se han infiltrado en dos equipos de fútbol profesional (…)”.

Allí se detalla que en el informe aparece el presidente de Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez, y también el asesinado presidente de Tigres, Edgar Páez.

Sobre el dirigente del cuadro Cardenal, y, según el informe, se señala que “su vínculo con la organización se remonta a los años 2000, cuando ejerció la defensa de Julio Lozano Pirateque, entonces líder de la Junta Directiva del Narcotráfico, la estructura criminal de la que ha resurgido la NJN. De aquellos tiempos, los servicios de inteligencia destacan su papel de “testaferro”, el uso del club como fachada y su paso por prisión en Estados Unidos por obstrucción a la justicia en el ejercicio de su labor como abogado de narcotraficantes, como Lozano Pirateque”.

Pero esto no es solo cosa del pasado, porque estos vínculos se mantendrían: “Según el documento, Lozano Pirateque “mantiene nexos” con Méndez Bustos. Fuentes de inteligencia consultadas por EL PAÍS afirman: “Se trata de agentes que trabajan más como asesores jurídicos que en el narcotráfico en sí mismo. El fútbol siempre ha sido un espacio clave para el blanqueo de dinero””.

Además, el medio internacional reseña que consultó al presidente de Santa Fe, el cual les reveló que “asegura desconocer que su nombre figure en nuevos informes de inteligencia. “Mi relación con cualquiera que nombren del narcotráfico es estrictamente profesional, por asesorías que me piden personas que han estado al margen de la ley”, afirma. Añade que “hace tiempo” no tiene contacto con Lozano Pirateque y que las asesorías que ha brindado a narcotraficantes “no son formales ni están relacionadas con el club de fútbol”. “Yo no les pido poderes para representarlos jurídicamente”, explica. “Solo son asesorías, y siempre les aconsejo que se presenten ante la justicia”. Dice, además, que ya ha hablado con el Departamento Nacional de Inteligencia para aclarar las acusaciones”, señalaron.

La publicación agrega que “En 2013, Carlos Alberto Rincón Díaz, alias Chicharrón, declaró ante la Fiscalía que, mientras Estados Unidos investigaba a Lozano Pirateque y Luis Caicedo Velandia por narcotráfico y lavado de activos, estos se reunían en la sede de Santa Fe, en Bogotá. Según el testigo, en esos encuentros también participaba Méndez, entonces presidente del equipo, a quien describió como “la persona que les arreglaba todos los problemas y participaba en narcotráfico””.

Sobre el otro dirigente mencionado, Édgar Páez Cortés, que fue asesinado en 2023, El País señala que “El informe de inteligencia reseña su supuesta participación en la antigua Junta Directiva del Narcotráfico como responsable de “las operaciones y logística para el transporte de droga al interior del país””.

“En el caso de Páez, quien también había sido inversionista del Santa Fe, las autoridades investigaron movimientos financieros alrededor del club que dirigía, así como sus posibles nexos con redes dedicadas al narcotráfico y las apuestas ilegales. Aunque no fue condenado, las pesquisas vincularon su homicidio con un ajuste de cuentas del crimen organizado”, añade El País.

Nuevamente, equipos del fútbol colombiano aparecen salpicados en nexos de sus dirigentes con la ilegalidad y en este caso puntual, relacionados con la mencionada Nueva Junta del Narcotráfico en donde se ligan según el informe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) sobre el que hizo las revelaciones el diario El País en su publicación de este miércoles 29 de octubre.