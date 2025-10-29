“¿Dónde está el colegaje?”: Culparon a Millonarios por la novela del partido Boyacá Chicó vs América

Millonarios - Foto: Redes sociales del equipo tomada el 16 de octubre del 2025

Boyacá Chicó no podía utilizar el Estadio La Independencia de Tunja para recibir al América de Cali debido a eventos culturales, razón por la cual, hizo la gestión para disputar este partido en Bogotá.

En principio iban a jugar en el Estadio de Techo, pero debido a la masiva hinchada que tiene América en Bogotá, decidieron jugar en El Campín. Y aunque obtuvieron todos los permisos, la comisión de seguridad se negó porque no había Policía suficiente.

No obstante, Nicolás Pimentel, el presidente del cuadro ‘Ajedrezado’ señaló que la culpa es de Millonarios.

El presidente de Boyacá Chicó concedió una entrevista con el programa ‘Blog Deportivo’ de Blu Radio, donde señaló directamente a Ricardo ‘Gato’ Pérez, el director deportivo de Millonarios, de oponerse a que los ‘Ajedrezados’ se midieran al América en El Campín.

Según reveló Pimentel, Millonarios obligó a hacer modificaciones en el calendario para tener primer turno en El Campín para no tener que jugar en malas condiciones de la cancha.

De esta manera, el partido de Chicó vs América se movió para el jueves 30 de octubre, pero entonces, surgió el problema de la falta de seguridad porque la Policía estará concentrada en la víspera de Halloween:

“Me llama el Gato (Pérez) y me dice: ‘Hay un problema, ustedes me van a dejar la grama vuelta nada”.

“Todas las entidades habían dicho que sí y Millonarios dijo que no. Por eso tuvimos que modificar el partido para que Millonarios pudiera jugar primero, el miércoles 29”.

Pimentel, después de mostrar toda su inconformidad, concluyó señalando insinuando que a Millonarios, y específicamente al Gato Pérez, le faltó colegaje:

“Oye, Gato, yo hace un año te dije que fueras a Tunja con Millonarios y nunca te cerré las puertas, los audios reposan en Dimayor. Ahí uno pregunta dónde está el colegaje”.