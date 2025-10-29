¿Victor Hugo Aristizábal va a ser abuelo? Un gesto de Emilio en pleno partido lo delataría

Victor Hugo Aristizábal fue uno de los jugadores más importantes de nuestro país en los años 90 y principios de los 2000, manteniendo por muchos años el récord de ser el máximo goleador colombiano en la historia (que después le quitaron Falcao y Dayro Moreno).

Su legado no se redujo solamente a los goles que convirtió, pues dejó a un heredero para seguir sus pasos en el fútbol colombiano: Emilio.

Emilio Aristizábal debutó en Atlético Nacional y actualmente está jugando en Fortaleza, donde marcó un gol y dejó una celebración que levantó especulaciones.

Emilio Aristizábal es titular sin discusión en Fortaleza, y además, uno de los protagonistas de la gran campaña que han firmado los ‘Amix’, quienes ya se clasificaron a los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-2.

Y aunque estuvo ausente casi un mes por hacer parte de la Selección Colombia que finalizó en la tercera posición del Mundial Sub-20, regresó para quedarse nuevamente con un puesto en el equipo titular.

Fecha tras fecha, Emilio demuestra que el ataque de Fortaleza está en buenas manos, y nuevamente se reportó con gol en la fecha 18 frente a La Equidad. De hecho, su tanto fue el único del partido y sirvió para asegurar a su equipo en las primeras posiciones de la tabla.

Aristizábal, quien mandó a guardar un balón al minuto 53 desde la vía del penal, salió a festejar con sus compañeros ante las cámaras, donde hizo una dedicatoria con un corazón, y después, hizo el gesto de embarazo.

La secuencia fue muy rápida y hasta ahora no hay noticias si Emilio se convertirá en papá o fue solamente una celebración, pero a continuación le presentamos el gol de Emilio Aristizábal: