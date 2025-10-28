Boyacá Chicó vs América podría sí jugarse en El Campín, pero con malas noticias para los hinchas

El partido de Boyacá Chicó vs América de Cali que se había anunciado para disputarse en el Estadio El Campín de Bogotá sufrió un cambio de planes a última hora y podría no llevarse a cabo en la capital del país.

Al respecto, Nicolás Pimentel, presidente del Boyacá Chicó, señaló que han buscado jugar en seis estadios diferentes, pero en ninguno parece posible.

En primer lugar, el presidente de Boyacá Chicó informó en los micrófonos de Caracol Radio que no podían hacer uso del Estadio La Independencia por un evento cultural, razón por la cual, fueron a buscar el Estadio de Techo.

No obstante, resultaron buscando El Campín porque la hinchada del América es muy grande, así que llegó a un acuerdo con Sencia:

“El estadio de Tunja tenía un evento cultural y nos informaron con tiempo suficiente que no íbamos a tener el estadio. Entonces, con tiempo suficiente, vinimos a activar nuestro segundo estadio, que es el de Techo, pero me dijeron que por el tiempo y el rival, me atrevo a decir que es la primera o segunda hinchada más grande, no se podía jugar allá, entonces que fuéramos al Campín. Hablé con Sencia, organizamos todo de muy buena manera y desde hace 22 días aparecían todos los conceptos positivos”.

No obstante, denunció Pimentel, que a pesar de recibir la aprobación hace varios días, a última hora le informaron que no podían jugar en El Campín porque no había una cantidad suficiente de Policías para el partido teniendo en cuenta que estarán enfocados en la celebración de Halloween:

De esta manera, Nicolás Pimentel tuvo que buscar opciones de última hora, y aunque ‘tocó la puerta’ en seis estadios del país, parece que en ninguno ha sido posible llegar a un acuerdo por diversos motivos. Entonces, considera la opción de disputar el partido a puerta cerrada, pero ‘se lava las manos’ en caso que lleguen hinchas del América pretendiendo entrar a ver el partido en El Campín:

“Buscamos seis estadios, pero de ellos no son dueños los equipos, sino las gobernaciones o alcaldías, y se los nombro: Villavicencio, que les da miedo porque viaja Nacional y se pueden encontrar las barras en las carreteras, en Ibagué, en Pereira, en Bogotá y en Armenia. La otra opción es jugarlo a puerta cerrada y lo hago, pero a mí me firman un documento donde me exoneren de cualquier responsabilidad de seguridad, porque allá me llegarán 10-15 mil hinchas de América y será un problema”.