Aseguran que James Rodríguez no seguirá en León por decisión del club

La historia con James Rodríguez se repite y saldrá de León de México, según aseguran varios medios mexicanos y periodistas expertos en el tema de fichajes en el continente que dan como un hecho la situación.

Uno de los que señaló la situación fue el reconocido César Luis Merlo, destacado por su gran acierto en el fútbol del continente, que señaló: “James Rodríguez no seguirá en León. La decisión del club es no renovarle su contrato”.

Además, el medio Digital AM, confirma que: “James Rodríguez vive sus últimos días como jugador del Club León. De acuerdo con información confirmada por Súper Deportivo, la directiva esmeralda ha decidido no renovar el contrato del colombiano, que vence al término del torneo Apertura 2025”.

“El colombiano, que llegó como una “bomba” mediática, se despide sin títulos y con la sensación de una historia que prometía mucho más. Su último partido con la Fiera será ante Puebla, en lo que marcará el cierre de una etapa breve, intensa y llena de contrastes”, añadieron.

Novedad importante con James Rodríguez de cara al Mundial de 2026 en donde seguramente estará con la Selección Colombia, pero llegará procedente de otro club.