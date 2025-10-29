“También somos seres humanos”, futbolista del Cali se quejó tras recibir insultos de los hinchas de su propio equipo

Deportivo Cali perdió en condición de local ante Alianza Valledupar y quedó sin ninguna posibilidad de clasificar a los cuadrangulares, hecho que desató la furia de los hinchas, quienes se hicieron sentir contras los jugadores de su propio equipo desde el minuto inicial.

Esta situación le rompió el corazón a un futbolista en particular, quien así lo expresó en la zona mixta, asegurando que es muy difícil sentir la presión de los hinchas.

El encargado de ‘poner la cara’ fue Juan José Montoya, futbolista menor de 20 años, canterano del Deportivo Cali, quien demostró la tristeza que siente por el desprecio que la hinchada del equipo les hizo sentir.

“También somos seres humanos y sentimos la presión del hincha, es muy difícil que desde el minuto 1 te empiecen a insultar, y me pongo en manos de los compañeros, es muy difícil, pero bueno eso es lo que escogimos nosotros, asumimos”.

De igual manera, Montoya habló sobre la eliminación tras caer a manos de Alianza a falta de solos dos partidos para que se termine el ‘todos contra todos’ y fue específico al decir que están igual de tristes y decepcionados que la hinchada:

“Sentimos la misma tristeza que siente el hincha. Se pierde el trabajo de meses, de años de los compañeros. Estamos rotos porque hoy era el último balín que teníamos, pero bueno, esta es la vida”.

Finalmente, el joven futbolista dejó claro que no bajaran los brazos. Por el contrario, seguirán trabajando para volver más fuertes el próximo semestre:

“Como te digo, estamos muy tristes, que los hinchas no vayan a pensar que perdemos y no pasa nada. No, estamos rotos, pero esto es fútbol y lo seguiremos intentando”.