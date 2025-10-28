Para replantear la seguridad en los estadios del país se reunieron Dimayor, FCF y MinDeporte

Con el objetivo de unificar criterios y fortalecer los protocolos de seguridad, convivencia y planes de emergencia en los escenarios deportivos del país, la Oficina de Inspección, Vigilancia y Control del Ministerio del Deporte reunió a los delegados de los 36 clubes profesionales y a los representantes de las 26 Comisiones Locales de Seguridad durante el IV Encuentro Nacional de Comisiones Locales de Fútbol.

Le puede interesar: La Selección Colombia Femenina se juega la segunda fecha de la Liga de Naciones, ¿por dónde ver el partido?

El evento, que congregó a los principales actores del fútbol profesional colombiano, desde el viceministro del Deporte, Manuel Emilio Palacios, hasta los presidentes de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, y de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, se convirtió en un espacio de diálogo para analizar los desafíos que enfrenta la seguridad en los estadios del país.

Entre las múltiples opiniones positivas que fueron pronunciadas por parte de los asistentes, estuvo precisamente la de Ramón Jesurun, quien afirmó que “Para el fútbol es muy importante este tipo de encuentros, en este caso promovido por el Ministerio del Deporte. Tenemos que seguir trabajando en búsqueda de una convivencia pacífica, alegre y que genere felicidad para que todos los aficionados se sientan con la tranquilidad de ir y acompañarnos en cada uno de los estadios del país”.

Vea también: Los cinco jugadores más jóvenes en debutar en el fútbol colombiano

Innovación y seguridad desde la voz de Sencia:

La conferencia ‘Desafíos técnicos y tecnológicos para fortalecer la seguridad de los estadios en Colombia’, a cargo de Edgar Cardona, vicepresidente de experiencia y operaciones de Sencia abordó la precariedad estructural de muchos escenarios deportivos y la urgencia de una reforma en la concepción de la seguridad en el fútbol nacional.

Aunque los riesgos asociados a las aglomeraciones son inherentes al deporte, por lo que se explicaba en la conferencia, la evolución tecnológica ha permitido desarrollar herramientas para mitigarlos. Sin embargo, este avance no se ha reflejado en la infraestructura de los estadios colombianos, la mayoría construidos entre las décadas de 1980 y 1990. Según Cardona, estos escenarios quedaron atrapados en el crecimiento urbano, sin espacios adecuados para el preingreso ni zonas efectivas de evacuación, lo que impide cumplir con estándares internacionales, como la evacuación total del público en un máximo de tres minutos.

Ante una infraestructura envejecida y de difícil transformación, se propuso que la tecnología asuma un papel protagónico en la gestión de la seguridad. Su propuesta se centra en la creación de una “matriz de flujo”, una herramienta matemática que calcula el comportamiento real del ingreso de público a los estadios. Mediante la medición del tiempo que tarda la lectura de una boleta, esta matriz permitiría determinar cuántas personas pasan por cada filtro, la duración del proceso y cómo optimizar los recursos humanos y logísticos, como la ubicación de vallas o la distribución del personal policial. Al conectar los dispositivos de lectura (PDAs) directamente al Puesto de Mando Unificado (PMU), la toma de decisiones sería inmediata y basada en datos verificables, no en estimaciones.

Finalmente, se aborda el debate sobre la implementación de tecnologías avanzadas, como el reconocimiento facial. Aunque reconoció su utilidad, destacó que su aplicación enfrenta barreras legales y éticas. En Colombia, recordó, la Constitución reserva al Estado la responsabilidad exclusiva del orden público, lo que dificulta replicar modelos de seguridad privada de otros países. Además, el uso de bases de datos para identificar infractores plantea desafíos en materia de privacidad y legislación. Por ello, advirtió, se requiere un trabajo normativo “profundo y responsable” que permita integrar la tecnología sin vulnerar los derechos ciudadanos, pero con la eficacia que exige la seguridad en el fútbol colombiano.

Este encuentro realizado con el fin de materializar las múltiples visiones que se tienen en la actualidad sobre muchos aspectos relacionados con el deporte, el fútbol específicamente, funciona como un referente para los actuales y futuros proyectos que busquen desempeñar un papel clave en desarrollar escenarios deportivos aptos para todo público, y marca una nueva etapa en cuanto a criterios necesarios para enfrentar los desafíos de seguridad que se presenten en estos espacios.