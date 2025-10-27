La Selección Colombia Femenina se juega la segunda fecha de la Liga de Naciones, ¿por dónde ver el partido?

La Selección Colombia Femenina derrotó 4-1 al combinado de Perú de manera contundente gracias a las anotaciones de Leicy Santos (x2) y otros tantos de Daniela Montoya e Ivone Chacón, así que comenzó con pie derecho la Liga de Naciones Conmebol.

Este partido se disputó en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, pero la segunda fecha será en condición de visitante, en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, para medirse a Ecuador, que se estrenará en su casa. La ‘Tri’ también salió vencedora de la primera fecha tras golear a Bolivia 4-0.

Ángelo Marsiglia, técnico de la Selección Colombia, adelantó en la rueda de prensa previa al partido contra Ecuador que muy seguramente habrá rotación en el equipo titular, así como cambios en el desarrollo del encuentro debido al desgaste que habrá por las condiciones del escenario:

“Vamos a corregir dentro de la victoria, pero tenemos que seguir creciendo poco a poco. Es muy importante utilizar otras jugadoras, dar recambio. La altura será un factor relevante y hay que pensar en las variantes para darle oxígeno al equipo”.

Ficha del partido:

Ecuador vs Colombia – Mundial Sub-17

Hora: 6:00 p.m. (hora local)

Estadio: Rodrigo Paz Delgado

Árbitro: Zulma Quiñones (Paraguay)

Transmisión: Canal Caracol y Canal RCN

Así se disputará la Fecha 2:

En simultáneo se disputarán los partidos de Chile vs Bolivia, Uruguay vs Argentina y Ecuador vs Colombia. Los tres partidos se disputarán a partir de las 6:00 de la tarde.

Dos horas más tarde se jugará el partido restante entre Paraguay y Venezuela.

Para esta fecha, la Selección que descansará será Perú.

¿Por qué se disputa la Liga de Naciones?

Vale la pena recordar que este torneo, donde participan nueve selecciones de Conmebol, otorga dos cupos directos hacia el Mundial de Brasil 2027 y otros dos para el repechaje internacional.

Tabla de posiciones de la Liga de Naciones de Conmebol:

Después de la primera fecha, Ecuador, Colombia y Argentina tomaron la ventaja con sus victorias, mientras que Chile y Venezuela repartieron puntos.

Teniendo en cuenta que Brasil no disputa este torneo, pues al ser anfitrión del Mundial Femenino 2027, no tiene que luchar por la clasificación, deja este torneo con un número impar de participantes. Por esta razón, Uruguay todavía no ha debutado.

A continuación le presentamos la tabla de posiciones tras la primera fecha: