Los cinco jugadores más jóvenes en debutar en el fútbol colombiano

Es imposible saber cómo le irá a cada jugador que debuta en nuestro país, pues de los cinco que más jóvenes debutaron en el fútbol profesional colombiano, solamente dos se destacaron de gran manera a nivel mundial.

A continuación le presentamos los cinco jugadores que más jóvenes debutaron en el FPC.

Luis Mauricio Alarcón (14 años y 264 días)

Por allá, en 2009, la Dimayor había emitido una norma en la que obligaba a todos los equipos de la primera división del fútbol colombiano a utilizar en la nómina titular a un jugador menor de 18 años en cada uno de los partidos del torneo.

Sin embargo, esta regla no tuvo mucho éxito porque la mayoría de entrenadores expresaron su desacuerdo, razón por la cual, en la asamblea de la Dimayor, se tomó la decisión de abolirla. A pesar del poco tiempo que estuvo vigente esta ley, permitió conocer la historia de un futbolista que debutó con Independiente Santa Fe a sus 14 años de edad.

Resulta que Hernán Darío ‘El Bolillo’ Gómez, quien entonces dirigía al equipo ‘Cardenal’, decidió que para el partido contra Deportivo Pereira que se disputaría el 8 de marzo del 2009 en el Estadio El Campín, el pequeño Mauricio Alarcón sería titular, asegurando en la previa: “Utilizaré a un niño de 13 o 14 años para que se tome la foto con el equipo y lo saco”.

Alarcón, quien apenas tenía 14 años, 8 meses y 26 días, alcanzó a jugar 1 minuto y 38 segundos, compartiendo cancha con jugadores del calibre de Ómar Pérez, Agustín Julio o Yulián Anchico. Desde entonces, se conoce que Mauricio Alarcón continuó varios años en Independiente Santa Fe, pero no tuvo una carrera muy destacada.

John Jairo Mosquera (14 años y 288 días)

El futbolista más joven en debutar en el fútbol colombiano le pertenecía a Santa Fe, y el segundo, defendía los colores de Millonarios: Se trata de John Jairo Mosquera, quien en 2002, tuvo la oportunidad de ingresar al minuto 80 en un partido que también se disputó en El Campín con victoria del ‘Embajador’ 3-2 sobre Atlético Huila.

En ese momento, José Eugenio ‘Cheché’ Hernández había salido del equipo por malos resultados, así que de manera interina lo reemplazó Cerveleón Cuesta, quien el 30 de octubre de 2002, entró a la historia por ser el entrenador que mandaba a la cancha, entonces, al jugador más joven en estrenarse en el balompié nacional, en lugar de Victor Hugo Montaño.

Mosquera mantuvo este récord hasta que apareció Alarcón, pero luego continuó su carrera en diferentes países alrededor del mundo como Alemania, Dinamarca, China, Portugal, Chile, India y Bolivia.

James Rodríguez (14 años y 313 días)

El tercer nombre de esta lista no necesita presentación, así como tampoco se debe explicaciones de por qué debutó tan joven, pues su talento le permitió brillar desde su aparición en el fútbol profesional con menos de 15 años de edad.

James Rodríguez, quien había llegado a Envigado proveniente de la Academia Tolimense, debutó el 21 de mayo de 2006 bajo las órdenes del técnico Hugo Castaño, quien le dio la oportunidad de ingresar a la cancha a la joven promesa cuando corría el minuto 65 ante el Cúcuta Deportivo que dirigía Jorge Luis Pinto.

El ahora capitán de la Selección Colombia, utilizó, entonces, el número 25 en su espalda en el Estadio Polideportivo Sur, ante la mirada de hinchas que seguramente aún no dimensionaban el impacto que James Rodríguez tendría para el fútbol colombiano muchos años después.

Esta historia no fue ‘de cuento de hadas’, pues Envigado perdió 1-2 ante el Cúcuta.

Segunda división del fútbol colombiano:

Ahora bien, hay dos futbolistas que se estrenaron en la segunda categoría del fútbol colombiano, con menos de 14 años:

Radamel Falcao García (13 años y 199 días)

La edad de Falcao ha sido un tema de discusión ‘de nunca acabar’, pero el dato oficial registra que ‘El Tigre’ debutó con Lanceros de Boyacá a los 13 años y 199 días de edad.

Esto sucedió incluso antes de los 2000, fue exactamente en 1999, cuando el técnico Hernán Pacheco confió en la capacidad goleadora de un adolescente que, a la postre, le terminó dando la razón.

Fue entonces cuando el 28 de agosto entró a la historia como el día en que debutó uno de los futbolistas más importantes de nuestro país: Falcao ingresó al minuto 49 en lugar de Andrey Molina durante un partido Lanceros vs Deportivo Pereira, que terminó igualado a dos goles.

Daniel Peñaloza (13 años y 356 días)

Para cerrar este listado, aparece Daniel Peñaloza, un futbolista que debutó a pocos días de cumplir los 14 años, gracias a la decisión de Jhon Jairo Bodmer, quien entonces dirigía a Tigres.

Daniel Ricardo Peñaloza Cárdenas nació en Bogotá el 10 de mayo de 2002 y el día de su debut llegó el 7 de mayo de 2016 en el Estadio de Soacha, cuando Tigres se enfrentaba al Atlético Fútbol Club: Peñaloza ingresó al minuto 81.