MinDeporte se pronunció sobre quitarle reconocimiento deportivo al Pereira y abrió investigación por los juveniles

El Deportivo Pereira vive una crisis terrible: Los futbolistas se negaron a jugar hasta que los directivos no se pongan al día con sus obligaciones, hecho que ha desencadenado que los integrantes del equipo juvenil tenga que ‘poner el pecho’ en los partidos.

Al respecto, el Ministerio del Deporte se pronunció sobre la posibilidad de quitarle el reconocimiento deportivo al equipo.

Vea acá: Para replantear la seguridad en los estadios del país se reunieron Dimayor, FCF y MinDeporte

En un comunicado emitido en la tarde de este martes 28 de octubre, informaron que, por ahora, no quitarán el reconocimiento deportivo sino que darán inicio al debido proceso para que la institución se defienda y puedan encontrar una solución sin tantas repercusiones:

“El Ministerio del Deporte se permite informar a la opinión pública que, respecto al ejercicio de inspección, vigilancia y control del Ministerio del Deporte, sobre el Club Deportivo Pereira F.C. S.A., esta cartera ha venido adelantando todas las actuaciones administrativas correspondientes conforme a la Constitución y la ley.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1445 de 2011 y la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), la suspensión del reconocimiento deportivo por presunto incumplimiento de obligaciones laborales o de seguridad social no opera de manera automática, sino a través de una actuación administrativa formal, en la cual se garantizan los derechos de defensa, contradicción y representación del organismo deportivo involucrado.

En ese sentido, el Ministerio del Deporte, a través de la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control, inició proceso administrativo sancionatorio en contra del organismo deportivo por los presuntos incumplimientos en materia laboral de conformidad con el artículo 8o de la ley 1445 de 2011 y en garantía de los principios que rigen la administración pública, el debido proceso y el derecho de defensa y contradicción".

En el comunicado también informan que realizarán una investigación de todos los jugadores que han participado en los partidos contra Águilas Doradas y Deportivo Pasto para tener la certeza que Pereira no incumplirá ninguno de sus derechos laborales:

“De igual forma, frente a la participación de jugadores juveniles en los últimos encuentros del torneo profesional 2025-11, el Ministerio recuerda que mediante la Circular NO. 007 del 27 de junio de 2023, se solicitó a todos los clubes profesionales la afiliación de la totalidad de los deportistas, incluidos los aficionados y extranjeros, al Sistema de la Protección Social. En cumplimiento de dicha directriz, el Ministerio del Deporte requirió formalmente al Club Deportivo Pereira F.C. S.A. la información detallada sobre los jugadores juveniles que disputaron los recientes encuentros, con el fin de verificar su situación contractual, afiliación a seguridad social y cobertura de riesgos laborales”.

Finalmente, el Ministerio del Deporte dio a conocer que Deportivo Pereira ya presentó los documentos respecto al presupuesto en 2025:

“En cuanto al aspecto presupuestal, el club allegó a esta Cartera Ministerial la documentación correspondiente al presupuesto de la vigencia 2025, el cual fue objeto de revisión técnica. En ese marco, se instó al club a garantizar el cumplimiento oportuno de sus obligaciones laborales y de seguridad social”.