Todo mal en el Pereira: partido ante Pasto dejó en evidencia otra bizarra situación

Deportivo Pereira está viviendo una nueva mala hora en el fútbol colombiano, derivada del no pago al equipo profesional y también hay otras situaciones que tienen perplejos a los hinchas por el gran desorden que se viven en el equipo que, al parecer, ni para actualizar sus camisetas tiene.

Al cuadro risaraldense le ha tocado jugar sus últimos dos partidos con el equipo sub-20 ante la decisión de los profesionales de no actuar hasta que no se pongan al día con sus salarios, situación que ha dejado dos goleadas en esas salidas, 5-1 contra Águilas Doradas y 0-4 ante Deportivo Pasto.

Adicional a esto, algunos hinchas dejaron en evidencia otra situación del partido en el Departamental Libertad en donde el equipo usó una camiseta desactualizada en la que incluso tiene en la parte frontal un patrocinador que rompió el vínculo con el equipo hace meses.

Se trata de la casa de apuestas Rivalo, que desde el 1 de julio dejó de patrocinar al equipo de la Perla del Otún, sin embargo, al tener que usar la camiseta alternativa, la misma todavía tenía este sponsor, al parecer por falta de fondos para unas nuevas. A la camiseta titular sí le quitaron la marca.

“Deportivo Pereira sale a la cancha con un equipo juvenil, y en el pecho con un patrocinador que se fue hace 5 meses”, fue el señalamiento de una cuenta afín al equipo. Allí, incluso otros aficionados advirtieron por el tema de que hay varios menores de edad luciendo publicidad de una casa de apuestas, algo que en otros países está prohibido.

Salida de Rivalo del Pereira

En Rivalo queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento al Deportivo Pereira, a su directiva, cuerpo técnico, jugadores y, especialmente, a su hinchada.

El Deportivo Pereira fue el primer club en abrirnos las puertas del fútbol colombiano. Gracias a esta alianza dimos nuestros primeros pasos como patrocinadores del fútbol profesional en el país, compartiendo momentos inolvidables dentro y fuera de la cancha.

Lamentablemente, y como resultado de los recientes cambios en la regulación del sector en Colombia, nos hemos visto en la necesidad de ajustar nuestras operaciones y, por ahora, poner en pausa nuestra relación comercial con el club. Si bien comprendemos la importancia de estos cambios para el desarrollo de la industria, también debemos tomar las medidas necesarias para continuar ofreciendo la mejor experiencia de entretenimiento a nuestros usuarios.

Para Rivalo, esta alianza significó mucho más que un acuerdo comercial: fue el inicio de una historia que nos llena de orgullo y gratitud. Sabemos que el futuro estará lleno de triunfos y que seguiremos alentando con fuerza al Matecaña desde donde estemos.

Gracias, Matecañas. Esta camiseta siempre tendrá un lugar especial en nuestra historia.