Por culpa del Chicó vs América, se moverá toda la fecha 19 del fútbol colombiano

Desde la Dimayor anunciaron la reprogramación del partido entre Boyacá Chicó y América, ante la negativa de la ciudad de Bogotá a que se realizará el jueves en el estadio Nemesio Camacho El Campín y, de paso, anunciaron que se moverá toda la programación de la fecha 19.

Adicional a esto, también se podría ver afectada la fecha 20 y hasta las jornadas previstas para cuadrangulares respecto al calendario que tenían planificado para el FPC.

“La División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR, se permite comunicar a la opinión pública que hemos sido notificados por parte de la Comisión Local de Seguridad de Bogotá, la negativa de realizar el partido programado en el Estadio El Campín entre Boyacá Chicó y América de Cali, válido por la fecha 18 de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2025.

Resulta lamentable e inexplicable que sin justificación válida la Comisión niegue la realización del partido, cuando incluso, se tenían los conceptos favorables de las distintas entidades para jugar este encuentro los días 28, 29 o 30 de octubre.

Ante esta notificación, la DIMAYOR se ve en la obligación de reprogramar el encuentro que afecta, no solo la programación de este partido, sino la programación completa de la Fecha 19, que no podrá empezar hasta que todos los equipos tengan la misma cantidad de juegos, respetando al máximo la integridad de la competencia por las instancias en la que se encuentra.

Desde DIMAYOR seguimos haciendo todos los esfuerzos por cumplir en la mayor medida posible el calendario de competición, sin embargo, este tipo de situaciones afectan gravemente el fixture de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2025, y ponen en riesgo la culminación del campeonato en las fechas inicialmente planteadas”, señaló la entidad.