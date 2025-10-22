“La cobardía no me gusta”, Rafael Dudamel frenó en seco a periodista que lo quería interrumpir

Rafael Dudamel, técnico de Deportivo Pereira, tuvo una pequeña discusión con intercambio de comentarios de lado y lado con un periodista en medio de la rueda de prensa, luego de la eliminación ante Envigado en los cuartos de final de la Copa.

Pese a que el conjunto Matecaña logró igualar la serie global 1-1, con un golazo de taco de Samy Merheg, quedó eliminado en la serie de lanzamientos desde el punto penal en la que se impuso el cuadro Naranja por 2-1 con una brillante actuación del guardameta Andrés Tovar que contuvo tres cobros.

Precisamente, ese fue el reproche al entrenador venezolano de parte del periodista que le señaló: “Profe, se ganó en los 90 minutos, pero en los penales Deportivo Pereira no sacó la jerarquía que debió. Fue superior un arquero de 18-19 años a un grupo de jugadores experimentados (…) ¿Qué pasó en los penales? Esto es como en el colegio o la universidad, cuando uno no se prepara para un examen se nota y hoy se notó que Pereira no se preparó para los penales por la forma en la que patearon y el arquero les adivinó…”.

A esto, el entrenador comenzó manifestando: “Me extrañó no verte el día que le ganamos a Millonarios. Apareces nada más cuando perdemos” a lo que el periodista le respondió que estaba en un evento familiar. “No me interrumpas que yo no te interrumpí. A mí me gusta la valentía, la cobardía no me gusta. No tengo tiempo para discutir contigo”, señaló.

“Nuestro arquero también atajó dos penales. Yesus (Cabrera) le hizo gol acá a Millonarios y Carlos Darwin (Quintero) le hizo gol allá a Millonarios. La edad no te marca, es virtud para el arquero. Entrar a desmeritar el trabajo del otro arquero o del otro equipo porque nuestro arquero les atajó dos me parece absurdo”, agregó Dudamel.

“Todos los días se patean penales en los entrenamientos, pasa que muy pocas veces te veo en los entrenamientos a los que vamos muy temprano y te gusta dormir mucho”, le reprochó.

Al final, el periodista le contrapunteó diciendo: “No es que tengo que trabajar, profe”.