Hasta golpes lanzaron: hinchas de Pereira la cogieron contra sus propios jugadores

La eliminación de Pereira ante Envigado en los cuartos de final de la Copa de la Liga hizo que los hinchas del equipo risaraldense perdieran la cabeza y la emprendieran contra sus propios jugadores a los que hostigaron tras el partido.

Pese a que el conjunto Matecaña logró igualar la serie global 1-1, con un golazo de taco de Samy Merheg, quedó eliminado en la serie de lanzamientos desde el punto penal en la que se impuso el cuadro Naranja por 2-1 con una brillante actuación del guardameta Andrés Tovar que contuvo tres cobros.

Esta eliminación despertó el enojo de los aficionados locales que a la salida del estadio Hernán Ramírez Villegas se fueron encima de los jugadores que salían del escenario deportivo en sus vehículos.

Incluso, hasta golpes lanzaron algunos aficionados como se pudo constatar en algunos de los videos compartidos en redes sociales.

La policía debió intervenir para evitar que la situación pasara a mayores, también ante la respuesta de algunos de los futbolistas.