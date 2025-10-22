Campeón de Copa Libertadores cambiaría de ciudad y se iría a jugar al Pascual Guerrero

El fútbol colombiano no deja de sorprender y uno de esos factores que eventualmente llaman la atención de muchos es el cambio de ciudad que suelen ejecutar algunos clubes de nuestro país y a esos cambios se uniría Atlético Huila.

Aunque no es más que una versión de prensa inicial, comienza a sonar la posibilidad de que el conjunto Opita cambie de sede para el año 2026 y llegue a hacer las veces de local en el estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali.

Al menos, esto es lo que señaló el espacio Súper Combo del Deporte en la capital vallecaucana que publicó acerca de esa posibilidad.

“Desde Neiva informan que @AtleticoHuilaof cambiaría de sede para 2026. El equipo opita jugaría de local en Cali en el estadio Pascual Guerrero”, informó el citado medio.

De darse, sería una gran novedad para el equipo que siempre ha representado los colores del departamento del Huila y que ha jugado en el estadio Guillermo Plazas Alcid de Neiva.

Atlético Huila, que cuenta con dos subtítulos en Primera División de nuestro país, tiene como gran logro histórico el único título de Copa Libertadores Femenina que ha conseguido Colombia.