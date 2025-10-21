Millonarios le rendirá un lindo homenaje a Miguel Ángel Russo en su partido contra Bucaramanga

Hace pocos días se conoció la triste noticia del fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien se ganó el corazón de todos los hinchas de Millonarios con el título del fútbol colombiano que consiguió sobre Independiente Santa Fe en 2017.

Es por esa razón que Millonarios le hará un lindo homenaje en el partido frente a Atlético Bucaramanga.

Millonarios recibirá a Atlético Bucaramanga en la noche de este martes 21 de octubre y tendrá que sumar tres puntos porque tiene mínimo margen de error para clasificar a los cuadrangulares.

En contraste, el ‘Leopardo’, a falta de cuatro jornadas, tiene casi asegurado su tiquete a las semifinales tras haber sumado 30 unidades.

Pero antes de afrontar el reto del partido, Millonarios se tomará un momento para rendirle un homenaje a Miguel Ángel Russo, donde

De igual manera, en la camiseta que utilizarán hoy, que es la equipación rosada, llevarán la frase “todo se cura con amor”, justo debajo del escudo.

“Hoy el Campín guarda silencio para honrar a un grande. Siempre llevaremos en el corazón que todo se cura con amor. Gracias eternas Miguel Ángel Russo”, escribió Millonarios en su cuenta oficial de X.

Tenga en cuenta que este partido se disputará en el Estadio El Campín de Bogotá a partir de las 6:00 de la tarde y será transmitido por Win Sports+.

Nuevo desplante de Neyser Villarreal a Millonarios:

El futbolista tenía que presentarse con el equipo ‘Embajador’ luego de terminar su participación en el Mundial Sub-20, y aunque Carlos Sarabia sí se presentó, Neyser Villarreal, no.

Cabe resaltar que a Neyser Villarreal solamente le quedan alrededor de 40 días de contrato antes de abandonar Millonarios e irse para Brasil a jugar con Cruceiro.

Si desea conocer la nota completa, haga clic aquí.