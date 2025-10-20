Una persona resultó herida tras ataque en las tribunas en medio del clásico de Cali vs América

Un violento hecho se registró en las tribunas del Estadio Palmaseca durante el clásico entre Deportivo Cali y América de Cali que terminó con la victoria del cuadro ‘Escarlata’ por dos goles.

Un hombre, al parecer hincha del América, se habría infiltrado entre los hinchas del Cali, pero fue descubierto y atacado sin piedad por cuenta de los aficionados locales.

La Policía tuvo que intervenir para evitar que el asunto pasara a mayores.

Un video que se difundió a través de redes sociales, dejó en evidencia el hecho violento que se vivió en la tribuna Oriental Sur cuando los hinchas del Deportivo Cali acusaron a un hombre, que estaba sin camiseta, de ser seguidor del América de Cali.

Sin medias muchas palabras, los aficionados del Cali se unieron para darle desde puños hasta patadas al sujeto que intentaba defenderse sin mucho éxito.

Afortunadamente, la intervención de la Policía pudo detener momentáneamente la agresión, pues rodearon al hombre para evitar que lo siguieran golpeando, mientras lo sacaban de la tribuna.

Según reportaron diferentes medios de comunicación de Cali, el hombre habría resultado con heridas, aunque no hay mayores detalles acerca de su estado de salud.

A continuación le presentamos el momento de violencia en el Estadio Palmaseca de Cali:

América derrotó al Deportivo Cali:

Con goles de Cristian Barrios y Michael Barrios, América de Cali venció por dos goles al Deportivo Cali y sigue en la pelea de clasificar a los cuadrangulares, pues a falta de cuatro jornadas, llegó a los 20 puntos y está a sola una unidad del octavo clasificado, aunque con un partido más.

Por su parte, Deportivo Cali quedó en la posición 12 con la misma cantidad de puntos y con las mismas aspiraciones de clasificar a los cuadrangulares.