Hinchas del Deportivo Cali agreden sus jugadores suplentes tras la derrota en el clásico vallecaucano

El clásico vallecaucano entre Deportivo Cali y América de Cali terminó empañado por graves hechos de violencia dentro y fuera del estadio. Lo que debía ser una fiesta del fútbol se convirtió en una jornada de tensión, enfrentamientos y agresiones tanto en las tribunas como en los pasillos del escenario deportivo.

Durante el encuentro, que finalizó con victoria 0-2 para el conjunto ‘escarlata’ gracias a los goles de Cristian Barrios y Josen Escobar, se registraron disturbios entre aficionados en diferentes sectores del estadio del Deportivo Cali. En varios videos difundidos en redes sociales se observa a personas empujándose y golpeándose en plena tribuna, mientras otros intentan escapar del tumulto.

De acuerdo con reportes de medios locales, los disturbios dejaron al menos una persona herida. Las autoridades hicieron presencia en el lugar para controlar la situación y evitar mayores incidentes.

Sin embargo, la violencia no se detuvo allí. Según informó el medio NotiCali, un grupo de hinchas del Deportivo Cali habría agredido “brutalmente” a varios jugadores suplentes del propio equipo. “Los aficionados enfurecidos invadieron la zona donde se encontraban los suplentes, lanzando objetos y atacando físicamente a varios de ellos”, indicó el portal en su cuenta oficial de X.

Estos hechos, que ya son materia de investigación, provocaron indignación y rechazo entre la afición ‘verdiblanca’, que lamentó el comportamiento de algunos seguidores y pidió medidas ejemplares contra los responsables.

El Deportivo Cali, por su parte, aún no ha emitido un comunicado oficial sobre lo ocurrido, mientras que las autoridades del Valle del Cauca anunciaron que reforzarán la seguridad en futuros encuentros de alto riesgo para prevenir nuevos episodios de violencia.