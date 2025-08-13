Identificaron al hincha de São Paulo que inició la pelea en Medellín y ya se tomaron cartas en el asunto

En el Estadio Atanasio Girardot abrió las puertas para los hinchas de São Paulo durante el partido de ida correspondiente a los octavos de final de la Copa Libertadores. Sin embargo, no todo fue ‘paz y amor’ porque se presentó una pelea en las tribunas.

PUBLICIDAD

El Secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, informó que encontraron al hincha que inició el pleito y ya tomaron cartas en el asunto.

Vea acá: “Hubo ventaja”: Óscar Córdoba explicó el error de Edwin Cardona en su segundo penal errado

En video quedó grabado el momento en que varios hinchas de ambos equipos se encaran y protagonizan una pelea que, según la información preliminar, no pasó a mayores gracias a la presencia de la seguridad.

Aun así, el Secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín informó que Allan Aquino de Souza es el nombre del responsable de iniciar la pelea en las tribunas del Atanasio Girardot.

Según Villa Mejía, al hincha de São Paulo se le identificó para ponerle un comparendo y pedir que sea deportado de Colombia para que no vuelva a nuestro país.

“Allan Aquino de Souza, hincha de São Paulo, fue quien empezó los desmanes en la tribuna norte al finalizar el partido esta noche. El tipo creyó que cambiándose de camisa y escondiéndose iba a evadir a las autoridades. Pero no. Gracias a la intervención de la policía, y a las cámaras de seguridad, se individualizó, se ubicó, se detuvo, se le aplicó la ley 1801, se le impuso comparendo y multa, fue trasladado al CTP donde pasará la noche, y mañana lo llevaremos a Migración para solicitarle formalmente que sea deportado y se le niegue su reingreso al país en próximas ocasiones. Que no crean que van a venir a Medellín a empañar la fiesta y la cultura del fútbol y que nada les va a pasar, porque con autoridad les vamos a demostrar que están muy equivocados”.