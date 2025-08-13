“Hubo ventaja”: Óscar Córdoba explicó el error de Edwin Cardona en su segundo penal errado

Atlético Nacional fue superior en todas las líneas a São Paulo, tanto que el empate parece poco para el cuadro ‘Verdolaga’, pues tuvo varias opciones para sacar la ventaja, entre ellas, los dos penales que erró Edwin Cardona.

El histórico guardameta colombiano, Óscar Córdoba, explicó cuál fue el error de Edwin Cardona en el segundo lanzamiento de penal.

Durante el programa F90 de ESPN, analizaron el partido de Atlético Nacional, y por supuesto, las fallas de Edwin Cardona.

Según Óscar Córdoba, quien se destacó por ser atajador de penales durante su carrera, explicó que la desconfianza de Edwin Cardona en el segundo penal le permitió al arquero rival darse cuenta de la intención que tenía de volver a acomodar el balón al mismo palo:

“En este caso, hubo ventaja por la desconfianza misma de Edwin, al momento de cobrar el penal. Llegó muy lento, se veía que no le iba a pegar con mucha fortaleza y por lo mismo iba a tratar de ubicar.

No era una posición para un remate frontal, certero o con potencia. Mostró a qué palo iba a cobrar.

Él la pidió. Cuando llega, se siente con la confianza de colocarla a ese palo muy medidamente, pero lo anunció mucho".

Edwin Cardona se disculpó por fallar los dos penales:

El futbolista de Atlético Nacional puso la cara ante sus fallos, y en lugar de esconderse, dejó claro que buscarán la victoria en Brasil y confía en el nivel de su equipo para conseguir la clasificación a los cuartos de final:

“Nunca va a ser fácil cuando toca errar, pero es de humanos y de hombres asumirlo. Pocos tienen el carácter de volver a patear el penal. Pedirle disculpas al equipo, a la hinchada, pero así es el fútbol. Si como vinieron a resguardarse, porque fuimos superiores en todas las líneas, por qué no hacerlo allá. Sabemos la jerarquía de equipo que tenemos y estamos tranquilos, Dios quiera podemos traernos esa alegría que tenemos y que la gente quiere”.

