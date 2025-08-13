Hinchas de Atlético Nacional y São Paulo protagonizaron hechos violentos en el Atanasio Girardot

El partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 entre Atlético Nacional y São Paulo terminó en un empate 0-0 en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín. El resultado dejó un sabor agridulce para el equipo colombiano, que fue el dominador del encuentro y generó múltiples oportunidades de gol. Sin embargo, la falta de eficacia y una destacada actuación del arquero rival impidieron que abrieran el marcador.

PUBLICIDAD

El protagonista desafortunado del partido fue Edwin Cardona, quien tuvo la oportunidad de darle la ventaja a Nacional en dos ocasiones desde el punto penal, pero falló ambas ejecuciones. El primer penal lo desvió, por un lado, del arco, mientras que el segundo fue atajado por el arquero de São Paulo. El equipo brasileño, por su parte, se enfocó en defender y resistir los ataques de Nacional, logrando su objetivo de mantener el arco en cero y llevar la definición de la serie al partido de vuelta en su casa, el Estadio Morumbí, el próximo martes 19 de agosto.

A pesar de lo futbolístico, los reflectores se fueron nuevamente con los hinchas de Nacional, quienes protagonizaron un nuevo hecho violento en las tribunas del estadio en medio de una batalla campal con aficionados brasileños que viajaron para ver a su equipo, pero que, en medio de la tristeza de los locales, se desató este suceso que seguramente será investigado por la CONMEBOL y las autoridades de la ciudad de Medellín.

Además de esto, en redes se ha desatado una ola de comentarios a favor y en contra del ya mencionado Edwin Cardona tras lo sucedido, dejando ver una muestra más de intolerancia y violencia que se maneja en el fútbol de nuestro país y que, al menos en los últimos meses, parece no dar tregua en ninguna de las hinchadas.