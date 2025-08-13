“Pocos tienen el carácter”: Edwin Cardona puso la cara y cree que en Brasil pueden clasificar

En el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, Atlético Nacional empató sin goles contra São Paulo en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el cuadro ‘Verdolaga’ tuvo muchas opciones para llevarse la victoria. Marino Hinestroza estrelló un balón en el palo, al igual que Marlos Moreno, mientras que Edwin Cardona erró dos penales.

El ‘8′ del equipo, quien salió llorando del partido, asumió su responsabilidad y dejó claro que Atlético Nacional también pude imponer condiciones en Brasil para clasificar a siguiente ronda.

Vea acá: Hinchas de Atlético Nacional y São Paulo protagonizaron hechos violentos en el Atanasio Girardot

Al minuto 12 del primer tiempo, Cardona se puso la responsabilidad en los hombros de disparar un penal que pudo adelantar a Nacional, pero en su intento por acomodarlo, erró al arco.

Durante el segundo tiempo, al minuto 66, tuvo la oportunidad de redimirse tras una infracción que recibió Alfredo Morelos en el área, y aunque esta vez el balón iba al arco, el guardameta adivinó su intención y le ahogó el grito de gol.

El mediocampista fue sustituido por Javier Gandolfi, y ya en el banco de suplentes, no pudo evitar las lágrimas de frustración.

PUBLICIDAD

Sin embargo, en la zona mixta, mostró su carácter para disculparse con la hinchada y dejar claro que en Brasil también pueden ser superiores y pueden eliminar a São Paulo:

“Nunca va a ser fácil cuando toca errar, pero es de humanos y de hombres asumirlo. Pocos tienen el carácter de volver a patear el penal. Pedirle disculpas al equipo, a la hinchada, pero así es el fútbol. Si como vinieron a resguardarse, porque fuimos superiores en todas las líneas, por qué no hacerlo allá. Sabemos la jerarquía de equipo que tenemos y estamos tranquilos, Dios quiera podemos traernos esa alegría que tenemos y que la gente quiere”.

Edwin Cardona exaltó el funcionamiento de su equipo, así como también considera que jugó un buen partido a pesar de los penales:

“Se hizo un gran partido en lo personal y lo grupal. Son cosas que pueden pasar (fallar los penales). Ahora pensar en el sábado, sé que lloverán críticas, pero acá estoy pasa asumirlas, pero pedirle disculpas a la hinchada y al equipo”.