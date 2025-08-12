A horas del partido contra São Paulo, Dimayor hizo oficial una sanción contra Atlético Nacional

En la noche de este martes 12 de agosto, Atlético Nacional se enfrentará a São Paulo por los octavos de final de la Copa Libertadores. Sin embargo, en horas de la mañana recibió una mala noticia por cuenta de la Dimayor.

Se debe a una sanción por haber salido dos minutos tarde al segundo tiempo durante el partido contra Deportes Tolima del pasado sábado 2 de agosto.

El Comité Disciplinario de la Dimayor publicó la Resolución No. 078 de 2025, donde informó que Atlético Nacional tendrá que pagar $7.117.500 porque el árbitro del partido reportó que salieron dos minutos tarde al segundo tiempo.

En los descargos, Atlético Nacional presentó sus excusas, asegurando que no salieron tarde a propósito, sino que replantear el partido tras las expulsiones de Matheus Uribe y Camilo Cándido tomó más tiempo de lo previsto:

“La charla técnica se extendió más de lo previsto por la complejidad generada tras las expulsiones de dos (2) de nuestros jugadores”.

La institución ‘Verdolaga’ dejó claro que este retraso no implicó inconvenientes para el correcto desarrollo del compromiso, así como tampoco, Deportes Tolima se quejó:

“Esta tardanza no reflejó ningún perjuicio para el partido (...) Tampoco hubo una afectación al equipo rival ni ninguna queja proveniente de ellos que conozcamos”.

Sin embargo, la Dimayor se aferró al artículo 78 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol, que sanciona lo siguiente:

“Al club que sin autorización del organizador del torneo o sin justa causa aceptada por el árbitro, modifique el horario oficial de realización del partido, retarde su comienzo o continuación o no se presente oportunamente a los actos protocolarios”.

De esta manera, resolvieron que la institución ‘Verdolaga’ tendrá que pagar más de siete millones de pesos:

“Sancionar al Club Atlético Nacional S.A., con multa de siete millones ciento diecisiete mil quinientos pesos ($7.117.500) por incurrir en la infracción descrita en el literal d) del artículo 78 del CDU de la FCF, en el partido disputado por la 5ª fecha de la Liga BetPlay Dimayor II 2025, entre el Club Deportes Tolima S.A. y el Club Atlético Nacional S.A.”