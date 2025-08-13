Hinchas de Once Caldas y Huracán hasta rejas treparon para agarrarse a golpes tras el gol de Dayro Moreno

Once Caldas mostró toda su jerarquía y sacó ventaja en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Huracán, equipo que no había perdido en esta edición de ‘La Otra Mitad de la Gloria’.

Dayro Moreno fue el encargado de anotar el tanto a través de un penal y no falló. En las tribunas, algunos celebraron, mientras que otros se pelearon.

En video quedó registrado el momento en que los hinchas de ambos equipos se increpan con palabras para luego trepar la reja que los separaba con el fin de golpear a los rivales.

Tras del hecho, aficionados de ambos equipos se lanzaron proyectiles, pero la seguridad dijo presente en el lugar y la pelea no pasó a mayores.

Curiosamente, la tribuna fue el reflejo de la cancha, pues los jugadores también se fueron a los empujones antes del lanzamiento de penal, pues los hombres de Once Caldas se percataron que sus rivales intentaron pisar el punto de penal para afectar a Dayro Moreno, así que se presentó una pequeña gresca que tampoco pasó a mayores.

A continuación el video de la pelea de los hinchas de Once Caldas con los hinchas de Huracán:

¿Cuándo vuelve a jugar Once Caldas vs Huracán?

Once Caldas viajará a Argentina para visitar el Estadio Tomás Adolfo Ducó para buscar el tiquete a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El partido de vuelta contra Huracán se disputará el próximo martes 19 de agosto a partir de las 5:00 de la tarde (hora local).

Cabe resaltar que el ‘Blanco Blanco’ de Manizales tendrá que jugar contra Alianza Valledupar este viernes 15 de agosto, pero seguramente ‘El Arriero’ apostará por una nómina mixta, pensando en el partido en Argentina.