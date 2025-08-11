Dayro y El Arriero pasaron por las manos de Suso, quien los puso ‘contra las cuerdas’

Dayro Moreno y Hernán Darío ‘El Arriero’ Herrera pasaron por ‘The Suso’s Show’ de este domingo 10 de agosto, donde rieron a más no poder, y también contaron datos que quizás muchos no sabían.

Una de las preguntas que acorraló a los hombres del Once Caldas fue sobre la ausencia del goleador en la Selección Colombia.

Suso les preguntó acerca de la ausencia de Dayro Moreno en la Selección Colombia y el técnico fue el primero en responder, dejando claro que ya está cansado de insistir en que Néstor Lorenzo debería tener en cuenta al goleador del Once Caldas, quien además, es el máximo anotador histórico del fútbol colombiano,

“Hemos hablado tanto de eso que por eso es que no lo llaman. Él se lo merece, mientras más hablemos, es peor. Mejor dejarlo quieto hasta que lo llamen. Él mismo habla por los goles, por lo que hace en Palogrande, por fuera, ¿Qué más podemos hacer?“.

Posteriormente, Dayro confesó que se cruzó al técnico de la Selección Colombia durante un evento en Bogotá, y aunque hablaron sobre su pasado en la ‘Tricolor’, no quisieron tocar el tema de una convocatoria actual.

“Estaba grabando un comercial en Bogotá, nos cruzamos, me felicitó por la carrera, los goles, los récords, pero no tocamos el tema de Selección. Hablamos de las selecciones que compartí con él, cuando estaba con Pékerman, pero no tocamos el tema”.

Para finalizar, Dayro dejó claro que hubo jugadas en partidos anteriores de la Selección Colombia que él hubiera podido convertir en gol:

“Los delanteros que están son goleadores, pero han habido jugadas que la verdad han sido goles que uno dice ‘yo la meto’, pero como colega uno siempre les desea lo mejor”.