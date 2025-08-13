“Espero no sea nada malo”, Marino confesó que le cuesta caminar tras golpe que recibió São Paulo

Atlético Nacional vs São Paulo - Octavos de final de la Copa Libertadores 2025 - Foto de Helber Vargas

Marino Hinestroza estuvo a punto de anotar para darle la ventaja a Atlético Nacional sobre São Paulo, pero el palo le dijo que no.

PUBLICIDAD

Aun así, fue desequilibrante y uno de los mejores jugadores del compromiso, razón por la cual, los defensores fueron férreos en la marca, propinándole un fuerte golpe que lo dejó muy afectado.

Vea acá: “A llenarle ese estadio de pancartas”, Iván Mejía se alegró por la tutela que hincha le ganó a Millonarios

Marino jugó los 90 minutos del empate sin goles entre Atlético Nacional y São Paulo, pero en la zona mixta confesó que un golpe en la espalda lo tiene preocupado porque hasta le estaba costando caminar.

Eso confesó en la zona mixta, donde también aseguró que se hará un examen en la espalda y espera que el resultado salga sin ningún imprevisto para poder hacer parte del partido de vuelta en Brasil.

“Tengo un golpe en la espalda que mañana (miércoles) me toca hacerme un examen... espero no sea nada malo. Ahorita que estoy frío, me está costando hasta caminar. Yo sé que Dios no me va a abandonar y estaré en el juego de vuelta”.

De igual manera, Hinestroza aprovechó para hacer un balance del encuentro y dejó claro que Atlético Nacional mereció llevarse la victoria. Aun así, demostró la mentalidad que hay en el equipo de competir ‘de tú a tú’, no solo con São Paulo, sino con todos los equipos del continente para ganar un nuevo título de Copa Libertadores:

PUBLICIDAD

“Nos vamos tristes porque merecimos ganar el partido, pero también nos vamos tranquilos porque demostramos que estamos para grandes cosas. ”Tenemos un excelente equipo y podemos ganar este torneo”.

Recordemos que Atlético Nacional y São Paulo volverán a jugar el próximo martes 19 de agosto a partir de las 7:30 de la noche (hora local) en el Estadio Morumbí, y pelearán por un cupo en los cuartos de final de la Copa Libertadores.

A continuación le presentamos la jugada en cuestión: