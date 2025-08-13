Cuenta oficial de la Libertadores no tuvo piedad de Edwin Cardona y se mofó de sus dos penales errados

Edwin Cardona tuvo una noche para el olvido en el duelo de este martes por los octavos de final de la Copa Libertadores de América en donde falló dos lanzamientos desde el punto penal en el duelo entre Atlético Nacional y Sao Paulo (Brasil) y hasta la cuenta oficial del campeonato hizo una cargada por su infortunio.

En el estadio Atanasio Girardot, el equipo colombiano no logró vulnerar a su rival ni a su mala suerte para terminar empatando 0-0 en un juego en el que tuvo varias opciones, estrelló dos balones en los palos y una de sus figuras falló por duplicado desde el punto blanco.

A los minutos 14 y 68, el centrocampista se animó a patear dichos lanzamientos, ambos de la misma manera y al mismo palo, con la consecuencia de que ambos fueron errados.

Más allá de los memes y cargadas de aficionados, sorprendió que la propia cuenta oficial de la Conmebol Copa Libertadores de América hizo mofa de la situación con una actividad que viene haciendo eco en la plataforma “X”.

Dicha dinámica viene mostrando situaciones de desencanto de personajes que se animan a tomar la iniciativa y terminan vulnerados, al estilo de Cardona, todo de cuenta de una publicación de una usuaria en la que señaló: “De q me sirve q me mires desde lejos toda la vida? anímate cagón”. Ante esto, han aparecido muchos ejemplos de usuarios con la referencia “Yo cuando me animo”.

Precisamente, entrando a esa dinámica, la cuenta oficial usó el doble fallo de penal de Edwin Cardona para publicar el video con el comentario: “Yo cuando me animo x2... 😓”.

Dicho posteo tuvo una enorme interacción con casi 800 mil visualizaciones, más de mil reposteos y casi 20 mil corazoncitos.

Muchos se gozaron a Edwin Cardona por su doble fallo de penal y otros tantos compartieron el mismo sentimiento de desazón que les ha quedado muchas veces en las que se han animado.