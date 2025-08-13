Jugador terminó de pelea y sin club por sus reiteradas conductas inapropiadas en la cancha

Un nuevo capítulo de actuaciones sospechosas se dio en el fútbol de nuestro continente en donde el jugador Facundo Pons terminó en discusiones y en la rescisión de su contrato, luego de que intentaran realizarle un descuento a su salario por sus reiteradas expulsiones producto de conductas inapropiadas.

La situación se dio puntualmente en la Primera Nacional de Argentina en donde el Club Atlético Defensores de Belgrano informó de la no continuidad del jugador que en 16 partidos, recibió 5 amarillas, fue expulsado dos veces y suspendido por 5 fechas.

En un comunicado emitido por el equipo, especificaron que debido a sus reiteradas expulsiones producto de conductas inapropiadas, le aplicaron un descuento en su salario, algo que no le gustó al jugador y todo terminó en pelea con los directivos del club, razón por la que decidieron terminar el contrato para evitar más inconvenientes.

“El Club Atlético Defensores de Belgrano informa a sus socios e hinchas que, debido a las reiteradas expulsiones producto de conductas inapropiadas para un jugador profesional, se aplicó un descuento porcentual sobre el salario del jugador Facundo Pons, lo cual derivó en una discusión con el mismo. Posteriormente, y con el objetivo de evitar inconvenientes entre las partes, se resolvió, de común acuerdo, la rescisión del vínculo contractual”, anunció el club específicamente.

Bastante revuelo y sospechas ha despertado esta situación entre los aficionados, puntualmente en Argentina en donde la mayoría aplaude la decisión tomada por el club y piden que otros clubes repliquen el descuento salarial ante actitudes sospechosas reiteradas de parte de los jugadores.