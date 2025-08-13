Clubes del FPC enviarían carta de preocupación a la Dimayor por culpa de Win Sports

Al menos 20 equipos del fútbol colombiano estarían unidos en la misiva de expresarle a la Dimayor su preocupación al respecto de la postura del canal Win Sports hacia la plataforma WyScout que estaría “entorpeciendo el principal modelo de negocio del fútbol colombiano: venta de jugadores”.

Esto lo dio a conocer el periodista Felipe Sierra que aseguró dichos clubes enviarían una carta al ente rector del FPC la próxima semana, además, aseguró que uno de los presidentes hasta le puso como ejemplo una propuesta del presidente Gustavo Petro, señalando que cambiar WyScout por SmrtStats, sería como “enseñar lenguas indígenas, cuando todo el resto del mundo habla inglés”, según le habrían transmitido al periodista.

La publicación del reseñado comunicador fue la siguiente: “Lo que nos quiere vender DIMAYOR y @WinSportsTV con SmrtStats a cambio de WyScout es como la propuesta de enseñar lenguas indígenas, cuando todo el resto del mundo habla inglés”, me dice uno de los presidentes de un club 🇨🇴

👀 A la espera de conseguir más firmas, la próxima semana más de 20 equipos enviarán una carta a DIMAYOR expresando su preocupación por la postura del canal hacia WyScout, pues se sigue entorpeciendo el principal modelo de negocio del fútbol colombiano: venta de jugadores”

Todo esto, un día después de que el propio Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor, habló acerca del tema y al ser consultado sobre la finalización del contrato con Wyscout, refirió que “hubo un vencimiento de contrato, las nuevas condiciones no nos pusimos de acuerdo con temas no muy claros y quisimos hacer el cambio”.

Dicho cambio se refiere a que ahora van a trabajar con la plataforma llamada Smrt Stats y de la que anunció entrará en vigor en un par de meses.

Sobre esto señaló que “El proceso de selección de Smrt Stats es muy claro, es una plataforma que cumple con lo que nosotros estamos buscando; de pronto le falta cobertura, pero tuvimos que hacer el cambio. Estamos seguros de que esta plataforma en 2 o 3 meses estará prestando el mejor servicio que requieren los equipos para el sistema de scouting internacional”.

Además, al presidente de la Dimayor le cuestionaron si estas plataformas hacían que se vendieran los jugadores y sobre eso señaló que “Es solo una herramienta y no es lo que nos va a hacer vender; lo que lo hace es promover los talentos jóvenes, mostrarlos en el campo y automáticamente van a tener visibilidad”.

Dichas plataformas dan visibilidad a los futbolistas con estadísticas y videos detallados, sin embargo, hay versiones encontradas desde las partes por su importancia y ahora se señala que varios clubes entrarían a cuestionar ante la Dimayor la decisión de cambiar a la mencionada plataforma.