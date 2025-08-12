“La verdad por delante”, Andrea Guerrero sacó pecho por postura del presidente de la Dimayor

Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor, habló acerca del tema de Wyscout que ha generado bastante de qué hablar en los últimos días en el fútbol colombiano y tras su explicación, Andrea Guerrero, presidenta de Win Sports, salió a hacer eco de esas palabras.

Sobre dicha plataforma que da visibilidad a los futbolistas con estadísticas y videos detallados, se sostuvo recientemente que la baja del fútbol colombiano de ella había influido en la baja en cuanto a transferencias al exterior.

Además, se conoció que el canal en mención, dueño de los derechos de transmisión del FPC, le dejó de proveer las imágenes, sustentando que tenían un acuerdo que incluía que la plataforma le daba licencias a los clubes, algo que posteriormente pasaron a cobrar, según las versiones desde el canal y sus periodistas.

Al ser consultado sobre la finalización del contrato con Wyscout, Zuluaga refirió que “hubo un vencimiento de contrato, las nuevas condiciones no nos pusimos de acuerdo con temas no muy claros y quisimos hacer el cambio”.

Dicho cambio se refiere a que ahora van a trabajar con la plataforma llamada Smrt Stats y de la que anunció entrará en vigor en un par de meses.

Sobre esto señaló que “El proceso de selección de Smrt Stats es muy claro, es una plataforma que cumple con lo que nosotros estamos buscando; de pronto le falta cobertura, pero tuvimos que hacer el cambio. Estamos seguros de que esta plataforma en 2 o 3 meses estará prestando el mejor servicio que requieren los equipos para el sistema de scouting internacional”.

Además, al presidente de la Dimayor le cuestionaron si estas plataformas hacían que se vendieran los jugadores y sobre eso señaló que “Es solo una herramienta y no es lo que nos va a hacer vender; lo que lo hace es promover los talentos jóvenes, mostrarlos en el campo y automáticamente van a tener visibilidad”.

Estas palabras fueron recogidas en una nota web del canal Win Sports que su propia presidenta, Andrea Guerrero, compartió y señaló: “La verdad por delante!”.

Un capítulo más en el tema entre Wyscout, la Dimayor y Win Sports, ahora con la versión del propio Carlos Mario Zuluaga sobre la finalización del contrato desde las partes.