Vía en Manizales se reducirá a un solo carril por el partido de Once Caldas vs Huracán

Once Caldas enviar ‘El Globo’ pinchado de vuelta a Argentina:

Luego de superar a San Antonio Bulo Bulo por siete goles, Once Caldas llega a los octavos de final de la Copa Sudamericana con aire en la camiseta, pero tendrá que enfrentarse al Huracán, que hasta ahora no conoce la derrota en el torneo continental.

Así llega Once Caldas:

El presente del ‘Blanco Blanco’ no es bueno en liga, pues luego de cinco partidos jugados durante este segundo semestre, todavía no ha podido conseguir la victoria. El saldo es de apenas dos empates y tres derrotas. Sin embargo, ganó cuatro partidos de la Copa Sudamericana y quiere seguir con la buena racha.

Así llega Huracán:

Huracán jugará en Colombia por segunda ocasión en esta Copa Sudamericana, pues en la fase de grupos ya enfrentó al América de Cali y se llevó un empate sin goles. Ahora visitará Manizales para enfrentarse al Once Caldas por primera vez en la historia.

Las claves:

Es la primera vez que Once Caldas juega los octavos de final de la Copa Sudamericana. De hecho, el ‘Blanco Blanco’ solo había disputado una edición de este torneo y fue en 2019 cuando quedó eliminado en la primera fase a manos de Deportivo Santaní de Paraguay.

En aquella ocasión, eran dirigidos por el técnico Hubert Bodhert

Ficha del partido:

Once Caldas vs Huracán

Hora: 5:00 (hora local)

Estadio: Palogrande de Manizales

Árbitro: Ramón Abatti (Brasil)

Transmisión: DirecTV - ESPN

Las recomendaciones:

Como una de las recomendaciones de la Comisión de Seguridad, a partir de las 1:00 p.m. la vía en sentido Cable- Centro por la Av. Paralela, en el paso por el Estadio Palogrande, se reducirá a un carril.

Además, hicieron énfasis en que está prohibido el ingreso de pólvora, bombas de humo o estruendo, luces láser, alimentos, pitos, silbatos, rollos de papel, astas de banderas, paraguas, correas con hebillas y cualquier otro elemento que pueda poner en riesgo la seguridad de los asistentes.