América de Cali vs Fluminense hoy por Copa Sudamericana, ¿A qué hora y por dónde verlo?

Tan solo tres días después de la derrota en casa a manos del Deportes Tolima, América de Cali se jugará uno de los partidos más importantes del año contra Fluminense por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Así llega América de Cali:

El cuadro ‘Escarlata’ no podrá contar con Dylan Borrero ni Jan Lucumí, pero según indicaron en el reporte médico, Jhon Murillo, Mateo Castillo y Éder Álvarez Balanta ya iniciaron trabajo de reacondicionamiento y podrían decir presente en el juego contra Fluminense.

Así llega Fluminense:

En horas de la tarde del domingo 10 de agosto llegaron los delegados de Fluminense a Colombia para adaptarse a la ciudad, entrenarse y preparar el juego contra los ‘Escarlatas’, aunque no podrán contar con Thiago Silva por una lesión muscular de grado dos en el muslo derecho, así que será baja durante un mes.

Las claves:

América de Cali nunca ha clasificado a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Solamente ha llegado a los octavos de final en tres ocasiones y en dos de ellas ha sido eliminado por equipos brasileños:

2002: Eliminado en octavos de final por Atlético Nacional.

2008: Eliminado en octavos de final por Botafogo.

2021: Eliminado en octavos de final por Athletico Paranaense.

Ficha del partido:

América de Cali vs Fluminense

Hora: 7:30 (hora local)

Estadio: Pascual Guerrero de Cali

Árbitro: Cristian Garay (Chile)

Transmisión: DirecTV

Once Caldas también juega su partido de ida de los octavos de final de Copa Sudamericana:

A primera hora, el ‘Blanco Blanco’ de Manizales se medirá a Huracán de Argentina, equipo que le ganó el grupo al América de Cali en la primera ronda, y que cuando visitó Colombia, se llevó un valioso empate sin goles.

Este partido se disputará a partir de las 5:00 de la tarde y contará con la transmisión tanto de DirecTv como de ESPN.