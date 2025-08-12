Aseguran que técnico que llegó a final del FPC en primer semestre saldría del equipo

Para nadie es un secreto que en el fútbol colombiano es poco común encontrar técnicos que lleven mucho tiempo en los equipos, pues, usualmente, no se suelen respetar los procesos en búsqueda de resultados inmediatos.

PUBLICIDAD

Tal parece ser el caso de Patriotas, que según Pipe Sierra, ya no continuará con Jonathan Risueño.

Vea acá: A horas del partido contra São Paulo, Dimayor hizo oficial una sanción contra Atlético Nacional

Jonathan Risueño es un exfutbolista español, quien asumió el cargo de técnico de Patriotas a principios de 2025, y en tan solo un semestre, llevó al equipo a la final.

No obstante, en los partidos decisivos no pudieron reflejar lo mostrado durante todo el semestre y terminaron perdiendo a manos de Jaguares.

Y aunque el segundo semestre empezó con el proceso de Risueño, según informó Pipe Sierra, ya no continuará. En la información que adelantó, el periodista no explicó si se trata de la renuncia del técnico o una decisión administrativa.

“Jonathan Risueño (42) no es más el director técnico de #Patriotas. El español llegó a comienzos de año y llevó al equipo a la final del campeonato 2025-I “, escribió el periodista, horas antes de que Patriotas se enfrente a Orsomarso por la quinta fecha del Torneo BetPlay 2025-2.

PUBLICIDAD

¿Cómo se define los equipos que ascienden?

Los dos equipos, que son campeones de cada semestre, se enfrentarán en una Gran Final. El vencedor adquirirá directamente su cupo a la primera división, mientras que el perdedor tendrá que medirse al equipo que haya finalizado en la primera posición de la reclasificación.

En caso que un equipo sea campeón en los dos semestres, asciende directamente y el otro cupo lo definen los dos mejores equipos de la reclasificación.

Ahora bien, si el líder de la reclasificación es el perdedor de la Gran Final, tendrá que medirse al segundo de dicha tabla para definir el segundo cupo a la A.