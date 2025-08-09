Confirmaron baja sensible del América de Cali para enfrentar a Fluminense por Copa Sudamericana

América de Cali está a tres días de disputar uno de los partidos más importantes del año: Los octavos de final de la Copa Sudamericana contra Fluminense.

Sin embargo, antes tenía que enfrentar a Deportes Tolima, y lo hizo con una nómina mixta. Algunos jugadores no están por rotación, mientras que Dylan Borrero quedó descartado para el juego del próximo martes.

Según informaron en Win Sports durante los primeros minutos del partido América de Cali vs Deportes Tolima, el propio técnico, Diego Raimondi confirmó que Dylan Borrero sufrió una lesión que lo obligan a estar fuera de las canchas en los dos siguientes partidos del ‘Escarlata’.

A su vez, la institución emitió un comunicado donde informó exactamente el diagnóstico del joven futbolista:

Dylan Borrero: tras realizarle imágenes diagnósticas, se evidenció una pequeña lesión muscular de aductores.

Más informes de jugadores en el departamento médico:

Otros futbolistas que están ‘entre algodones’ son Jhon Murillo, Mateo Castillo y Éder Álvarez Balanta, quienes hasta ahora no han sido descartados por completo para el partido contra Fluminense, pero tampoco hay certeza de su presencia.

Finalmente, Jan Lucumí es muy probable que no aparezca en la convocatoria de la Copa Sudamericana por la contusión que sufrió en su rodilla y que le ha impedido hacer parte de los entrenamientos:

Jhon Murillo, Mateo Castillo, y Éder Álvarez Balanta: realizan trabajos de reacondicionamiento con buena evolución.

Jan Lucumí: sufrió contusión en la rodilla derecha que no le ha permitido hacer parte de los entrenamientos.

