“No juega al estilo del Tolima”, DT del América está esperanzado para el partido contra Fluminense

En el Estadio Pascual Guerrero, América de Cali perdió a manos del Deportes Tolima por la mínima diferencia con un tanto de Juan Pablo Nieto.

Para el segundo tiempo, el cuadro ‘Escarlata’ salió con una actitud diferente, pero no le alcanzó para igualar el marcador.

Diego Raimondi, técnico del América, dejó claro que no están conformes con los primeros 45 minutos que jugaron, pero quedó un poco más tranquilo con el rendimiento del equipo en el complemento.

A solo tres días de jugar uno de los partidos más importantes del año, América llega con el duro golpe que representa la derrota a manos del conjunto ‘Pijao’,

El técnico aseguró que se siente esperanzado de cara al próximo partido porque el equipo reaccionó de cara al segundo tiempo: “Todos decepcionados por el primer tiempo, no estuvimos a la altura. El mismo equipo sale al segundo tiempo con otra actitud, más preciso, mejor colocado en campo. Eso deja una esperanza positiva“.

Además, Diego Raimondi aseguró que el juego contra Fluminense será diferente porque ellos tienen un estilo de juego distinto al del Deportes Tolima de Lucas González:

“Todos los partidos son distintos. Fluminense cuenta con una calidad de jugadores increíbles, no juega al estilo del Tolima. No creo que un equipo pueda cambiar la manera de jugar en tres días”.

Dylan Borrero se perderá el partido contra Fluminense:

El propio entrenador argentino confirmó que no podrá contar con Dylan Borrero para el partido contra Fluminense porque una lesión que presentó en el aductor.

La lesión específica que informó el departamento médico es la siguiente: “tras realizarle imágenes diagnósticas, se evidenció una pequeña lesión muscular de aductores”.

¿A qué hora juega América vs Fluminense?

El próximo martes 12 de agosto, el Estadio Pascual Guerrero se teñirá de rojo para alentar a los futbolistas del América de Cali ante el fuerte Fluminense.

El partido se disputará a partir de las 7:30 de la noche (hora local).