Adelantan conversaciones de Luis Sinisterra para regresar a club de nuestro continente

Las lesiones que ha tenido Luis Sinisterra a lo largo de su carrera le han impedido brillar a la altura de su talento, y para la muestra, la última vez que jugó con Bournemouth fue el pasado 15 de marzo.

A pesar de ello, el colombiano está en el radar de Cruzeiro (Brasil), equipo que busca reforzar su nómina en ataque.

El entrenador de Cruzeiro es Leonardo Jardím, quien tiene experiencia trabajando con delanteros colombianos, pues él fue entrenador de Falcao en Mónaco cuando juntos conquistaron la liga francesa.

De esta manera, el técnico portugués desea contar nuevamente con un futbolista colombiano, y el talento que tiene Luis Sinisterra, junto con su larga experiencia a su corta edad, sería ideal para su esquema.

Esta información la brindan desde Brasil, específicamente el medio ‘Central Da Toca’, que también dio a conocer que ya iniciaron las conversaciones entre el técnico y el futbolista, que vería con buenos ojos cambiar de equipo de cara al segundo semestre de este año.

También destacan tres virtudes en específico de Sinisterra: “Su imponencia física, sus duelos uno contra uno y su definición de media distancia”.

¿Cuál fue la lesión de Luis Sinisterra?

Justo antes de la fecha FIFA de marzo, cuando la Selección Colombia enfrentó a Brasil y Paraguay, Luis Sinisterra sufrió una lesión que le impidió hacer parte de la convocatoria de Néstor Lorenzo, y en su lugar, llamó a Marino Hinestroza de Atlético Nacional.

Después de jugar 18 minutos contra Brentford (entró a los 67 y salió a los 85), el técnico de su equipo confirmó que Luis Sinisterra sufrió una recaída en aquella lesión en el tendón de la corva que también lo sacó de varios partidos en la temporada anterior.

De esta manera, a pesar de que Luis Sinisterra ha contribuido 4 goles y 4 asistencias en 37 partidos, se podría dar su salida por la falta de continuidad.