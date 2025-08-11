Nacional se mide ante un Sao Paulo que le trae recuerdos gloriosos

La anhelada Copa Libertadores está de regreso y el balón rodará este martes en tres escenarios del continente, uno de ellos será el Atanasio Girardot de Medellín, para dar marcha a la fase de los octavos de final en donde Atlético Nacional es el único representante colombiano y recibirá a Sao Paulo de Brasil.

PUBLICIDAD

El cruce, que es el más importante del año para el conjunto Verdolaga y de paso para su entrenador, Javier Gandolfi, trae buenos recuerdos para el equipo colombiano que en la última ocasión que se midió a este rival se impuso, tanto en Brasil (0-2) como en casa (2-1), en la semifinal del año 2016 que a la postre terminó con su segunda conquista continental. Además, en el 2014 también lo dejó en el camino en otra semifinal (4-1 en penales, tras 1-1 en la serie global) esa ocasión en la Copa Sudamericana. Sí que es un rival que recuerdan con cariño.

Nacional y un reto de talla internacional

Para este duelo, el Verdolaga avanzó luego de ser segundo de la zona F, con 9 puntos, en donde compartió con Internacional de Brasil (11 puntos), Bahía de Brasil (7) y Nacional de Uruguay (7).

Pese a que en la afición todavía está latente la eliminación en los cuadrangulares del primer semestre en el fútbol colombiano, en esta segunda parte del año el cuadro paisa parece enderezar el rumbo con un campeonato en el que ha sumado 3 victorias, 2 empates y una derrota, además de haber clasificado en la Copa Colombia a los octavos de final, tras dejar en el camino a Cúcuta Deportivo.

Vea acá: Partido infantil terminó a los golpes entre árbitro y uno de los asistentes

Para esta fase, Nacional sumó algunos refuerzos a su nómina, dos de ellos extranjeros: el uruguayo Facundo Batista y el argentino Juan Bauzá, además del regreso de Marlos Moreno y la incorporación del defensor César Haydar. También se destaca que logró retener a Jorman Campuzano, que estaba cedido desde Boca Juniors (ARG), pero de quien adquirió sus derechos deportivos.

Así llega Sao Paulo

Por su parte, el conjunto brasileño llegó a esta fase como primero del grupo D, lo que hace que termine la serie como local, en una zona en la que sacó amplía ventaja y terminó primero con 14 puntos ante Libertad de Paraguay (9 puntos), Alianza Lima de Perú (5) y Talleres de Argentina (4).

PUBLICIDAD

Pese a terminar puntero en Libertadores, su estilo de juego y desempeño en el campeonato local (Brasileirao), generó un timonazo en el banquillo de donde salió el argentino Luis Zubeldia para darle paso a su compatriota Hernán Crespo que ha encontrado un mejor rendimiento, sumando 6 victorias, un empate y dos derrotas desde que asumió.

En su último partido ganó 2-0 ante Vitória, para ubicar al cuadro paulista en la casilla 7 de la Liga. Sin embargo, en el duelo previo a ese recibió un duro golpe al ser eliminado de la Copa de Brasil por el Athetico Paranaense que actualmente está en la serie B.

Dos rivales que llegan con presentes similares, pero con un conjunto brasileño que se la jugó por el cambio de entrenador en plena marcha, mientras el colombiano apostó por la continuidad, pese a las dudas que ha levantado su proceso. ¿Primará el timonazo que dio Sao Paulo o la continuidad a la que apostó Atlético Nacional? Esta noche se comenzará a resolver la interrogante en los primeros 90 minutos de esta llave.

El Dato

Historial - Nacional vs Sao Paulo | (4 Libertadores - 4 Sudamericana – 4 Recopa)

Nacional: 4 victorias – 3 empates – 5 derrotas

Programación Libertadores - martes

Fortaleza (BRA) vs Vélez Sarfield (ARG) | 5:00 p.m.

Nacional (COL) vs São Paulo (BRA) | 7:30 p.m.

Peñarol (URU) vs Racing (ARG) |7:30 p.m.