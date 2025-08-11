Deportes

Por temas de seguridad y bienestar se decidió jugar partido del FPC a puerta cerrada

La institución dejó claro que le devolverá el dinero a los hinchas que adquirieron boletas y también encontrará solución para los abonados

Modificación en el fútbol colombiano
Fútbol colombiano Tomado de las redes sociales de Llaneros
Por Daniel Barbosa

La violencia en el fútbol colombiano ya obligó a aplazar el clásico capitalino de Santa Fe vs Millonarios que estaba programado para el miércoles 13 de agosto.

Pero ahora, se informó que un partido se disputará a puerta cerrada, y aunque informaron que era por seguridad, no dieron detalles al respecto.

El equipo que dio a conocer la novedad en su próximo partido fue Atlético Huila, que milita en la segunda división del fútbol colombiano, y que se enfrentará a Atlético F.C. a puerta cerrada.

Conforme al comunicado, hubo un suceso inesperado que los obligó a tomar esta decisión, pero devolverán el dinero a quienes adquirieron su boleta y también buscarán solución para los hinchas abonados.

“Debido a un hecho imprevisible y ajeno a la voluntad del Club, el partido programado para el día de hoy 11 de agosto entre Atlético Huila y Atlético F.C. se disputará a puerta cerrada. Esta decisión ha sido tomada considerando la seguridad y el bienestar de todas las personas involucradas. El Club reconoce el compromiso y la fidelidad de quienes ya adquirieron sus boletas para este encuentro. Por ello, se comunica que el valor total de las entradas compradas será reembolsado en su totalidad a quienes presenten la respectiva boleta física o virtual, siguiendo el proceso que se anunciará próximamente. Igualmente, para quienes adquirieron abonos en los próximos días se informará el procedimiento correspondiente. Para mayor información, se invita a los medios de comunicación a una rueda de prensa que se llevará a cabo hoy a las 2:00 p.m., en la que se brindarán los detalles que motivaron esta medida. Atlético Huila S.A. agradece la comprensión y el apoyo de toda su hinchada e invita a seguir acompañando al equipo en cada competencia, manteniendo siempre la pasión y el respeto que caracterizan a nuestra institución”.

