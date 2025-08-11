Por temas de seguridad y bienestar se decidió jugar partido del FPC a puerta cerrada

La violencia en el fútbol colombiano ya obligó a aplazar el clásico capitalino de Santa Fe vs Millonarios que estaba programado para el miércoles 13 de agosto.

Pero ahora, se informó que un partido se disputará a puerta cerrada, y aunque informaron que era por seguridad, no dieron detalles al respecto.

El equipo que dio a conocer la novedad en su próximo partido fue Atlético Huila, que milita en la segunda división del fútbol colombiano, y que se enfrentará a Atlético F.C. a puerta cerrada.

Conforme al comunicado, hubo un suceso inesperado que los obligó a tomar esta decisión, pero devolverán el dinero a quienes adquirieron su boleta y también buscarán solución para los hinchas abonados.

“Debido a un hecho imprevisible y ajeno a la voluntad del Club, el partido programado para el día de hoy 11 de agosto entre Atlético Huila y Atlético F.C. se disputará a puerta cerrada. Esta decisión ha sido tomada considerando la seguridad y el bienestar de todas las personas involucradas. El Club reconoce el compromiso y la fidelidad de quienes ya adquirieron sus boletas para este encuentro. Por ello, se comunica que el valor total de las entradas compradas será reembolsado en su totalidad a quienes presenten la respectiva boleta física o virtual, siguiendo el proceso que se anunciará próximamente. Igualmente, para quienes adquirieron abonos en los próximos días se informará el procedimiento correspondiente. Para mayor información, se invita a los medios de comunicación a una rueda de prensa que se llevará a cabo hoy a las 2:00 p.m., en la que se brindarán los detalles que motivaron esta medida. Atlético Huila S.A. agradece la comprensión y el apoyo de toda su hinchada e invita a seguir acompañando al equipo en cada competencia, manteniendo siempre la pasión y el respeto que caracterizan a nuestra institución”.