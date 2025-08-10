Santa Fe vs Millonarios podría no ser reprogramado y jugarse este miércoles, según periodista de El Tiempo

El clásico capitalino de Santa Fe vs Millonarios, que estaba programado para disputarse este miércoles 13 de agosto, pero la violencia que se presentó en el concierto de Damas Gratis, se estimaba que se reprogramaría.

Sin embargo, José Orlando Ascencio, periodista de El Tiempo, aseguró que podría jugarse en la fecha que inicialmente estaba planeado.

Según informó el periodista, el propio Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor, está trabajando con el Secretario de Gobierno para encontrar una solución en materia de seguridad y poder jugar el partido este miércoles 13 de agosto:

“Estoy hablando constantemente con el Secretario de Gobierno buscando una solución para que podamos jugar el clásico el día miércoles. Mañana (lunes) se vuelve a reunir la Comisión de Fútbol y se toma la decisión”, fueron las palabras que Carlos Mario Zuluaga le expresó al comunicador de El Tiempo.

De esta manera, en medio de todo el caos que hay en materia de seguridad por la violencia presentada en los últimos días por barristas de los equipos bogotanos, el partido de Santa Fe vs Millonarios podría jugarse sin ninguna novedad.

Ahora bien, Santa Fe oficiará de local para este compromiso y se desconoce si habrá entrada visitante. La última ocasión que se enfrentaron, los hinchas de Santa Fe pudieron adquirir 5.000 boletas para asistir al juego donde Millonarios era local.

El clásico femenino sí fue reprogramado y cambió de estadio:

El partido de la liga femenina entre Santa Fe y Millonarios sí cambió de fecha, pues tenía que disputarse el pasado sábado 9 de agosto, pero la Dimayor decidió aplazarlo para el próximo lunes 18 de agosto.

Este partido se disputará en el Estadio Metropolitano de Techo, y el cambio de escenario no se debe a materia de seguridad, sino por disponibilidad de canchas.

