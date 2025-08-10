Al ritmo del Waka Waka los hinchas del Crystal Palace celebraron con Daniel Muñoz y Jefferson Lerma

Llegó el segundo título de Daniel Muñoz y Jefferson Lerma con la camiseta del Crystal Palace: El primero fue la FA Cup, donde derrotaron al Manchester City en la final, y ahora consiguieron la Community Shield contra el Liverpool.

Los hinchas del Crystal Palace están dichosos con los colombianos en su plantel y así se los hicieron saber cantándoles la canción ‘Waka Waka’ de Shakira.

Daniel Muñoz fue inicialista en el esquema de Oliver Glasner, quien apostó por una línea de tres en defensa, poniendo al colombiano como un extremo de ida y vuelta, aprovechando su buen estado físico.

Sin embargo, quien no jugó desde el inicio fue Jefferson Lerma, pues apenas ingresó al minuto 85, cuando el partido ya estaba igualado y la definición del título quedaba desde el lanzamiento de penales.

Ninguno de los dos colombianos tuvo que cobrar un penal, pues apenas hubo cinco lanzamientos y tres de ellos fueron gol, mientras que Liverpool anotó solo dos, quedando el título de la Community Shield en manos del Crystal Palace.

A pesar de que no hicieron parte de la definición en penales, los hinchas reconocieron el trabajo de los colombianos y los hicieron sentir como en casa al cantarles la famosa canción de Shakira ‘Waka Waka’.

Los dos colombianos se acercaron a los hinchas con una bandera de Colombia que tenía la cara de ambos mientras sonreían de oreja a oreja y posaban para la foto.

A continuación el lindo momento entre hinchas con Daniel Muñoz y Jefferson Lerma: