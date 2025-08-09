Nairo Quintana mostró las impresionantes heridas que se hizo al caer durante la Vuelta a Burgos

Para nadie es un secreto que Nairo Quintana está en el ocaso de su carrera, razón por la cual, su regreso al equipo Movistar, lo hizo con la mentalidad de ser un buen gregario y aportarle experiencia a sus jóvenes compañeros.

Nairo ya asumió ese rol durante el Giro de Italia 2025, donde le ayudó a Éiner Rubio para que finalizara en el Top 10 de la competencia, y aunque estaba planeando hacer lo propio en la Vuelta a España, es incierto debido al accidente que sufrió durante la Vuelta a Burgos.

El propio pedalista boyacense compartió una imagen de sus heridas y son muy impactantes.

Nairo Quintana sufrió una caída durante la tercera etapa de la Vuelta a Burgos 2025, pero no se dio por vencido y con evidentes muestras de dolor, logró completar la fracción. Sin embargo, para la cuarta jornada no salió y su equipo anunció el retiro por la gravedad del golpe.

Dos días después del accidente, Quintana compartió una foto en redes sociales donde se puede apreciar las heridas que se hizo en la espalda y brazo derecho, mientras dejó un mensaje de motivación para lo que viene: “Caer es parte del camino, levantarse es parte del éxito”.

De esta manera, es incierto si Nairo Quintana logrará llegar en óptimas condiciones a la Vuelta a España, competencia que ya supo conquistar en 2016, así que serán semanas fundamentales para sus aspiraciones.

Hay que tener en cuenta que la última grande del año comenzará el sábado 23 de agosto y finalizará el 14 de septiembre.

¿Cómo les fue a los colombianos en la Vuelta a Burgos?

El campeón de la carrera fue el mexicano Isaac del Toro con un tiempo de 19 horas, 46 minutos y 48 segundos.

El mejor ciclista colombiano en la clasificación general fue Egan Bernal, quien finalizó sexto a 29 segundos del líder.

Diego Pescador fue 15, Esteban Chaves 21, Brandon Rivera 26 y Germán Gómez 34.