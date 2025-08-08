Nairo Quintana se retiró de la Vuelta a Burgos después de sufrir una fuerte caída

La 47ª edición de la Vuelta a Burgos, que se está celebrando del 5 al 9 de agosto de 2025, ha tenido un desarrollo interesante hasta el momento. La primera etapa fue ganada por el español Roger Adrià (Red Bull Bora), quien se vistió de líder. La segunda etapa, un día para los velocistas, vio al italiano Matteo Moschetti llevarse la victoria en un ajustado sprint, manteniendo Adrià el liderato.

La tercera etapa, con un final en el puerto de Orduña, fue crucial para la clasificación general. En esta jornada, el joven ciclista francés Léo Bisiaux (Decathlon AG2R) se impuso y se convirtió en el nuevo líder de la carrera. Entre los favoritos, el mexicano Isaac del Toro (UAE Emirates) y el colombiano Egan Bernal (Ineos Grenadiers) han mostrado un buen rendimiento, manteniéndose en el top 10 de la clasificación general.

Un incidente notable en la Vuelta a Burgos 2025 fue la caída de Nairo Quintana, que ocurrió antes del inicio de la tercera etapa. A pesar de que las imágenes de la caída en sí no fueron captadas, los reportes indican que el ciclista colombiano se vio involucrado en un incidente en la zona neutralizada antes de la largada oficial. La gravedad de la caída fue tal que la organización de la carrera decidió detener la salida por unos 10 minutos para permitirle a Nairo Quintana reincorporarse.

Quintana demostró su resiliencia al levantarse y continuar en la competencia. Sin embargo, perdió tiempo en la clasificación general y finalizó la etapa en una posición baja. Este incidente ha generado preocupación entre sus seguidores, especialmente con la proximidad de la Vuelta a España, donde se especulaba que Quintana podría asumir un papel de liderazgo en el Movistar Team.

Para prevención de posibles lesiones más graves o una nueva caída, su equipo y el mismo pedalista decidió no continuar en la carrera para la última etapa, por lo que desde ya comenzará su proceso de recuperación antes de intentar prepararse para la próxima cita ciclística.