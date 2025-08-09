“Derecho al trabajo”, Acolfutpro se opone a que aplacen clásicos entre Santa Fe y Millonarios

Acolfutpro, Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, dejó clara su postura de oponerse al aplazamiento de los clásicos entre Santa Fe y Millonarios, tanto en masculino como en femenino, dejando claro que no se puede vulnerar el derecho al trabajo de los jugadores.

Esto, ante la decisión de postergar los citados encuentros por un pedido del 𝗦𝗲𝗰𝗿𝗲𝘁𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗱𝗲 𝗚𝗼𝗯𝗶𝗲𝗿𝗻𝗼 𝗱𝗲 𝗕𝗼𝗴𝗼𝘁𝗮́, 𝗚𝘂𝘀𝘁𝗮𝘃𝗼 𝗤𝘂𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗼 𝗔𝗿𝗱𝗶𝗹𝗮, que le solicitó a la Dimayor esta medida y que fue acatada, producto de los desmanes que se dieron entre las barras de estos dos conjuntos en el Movistar Arena en un concierto de la agrupación argentina Damas Gratis durante la presente semana.

Sobre esto, la Agremiación señaló: “𝗔 𝗟𝗢𝗦 𝗙𝗨𝗧𝗕𝗢𝗟𝗜𝗦𝗧𝗔𝗦 𝗣𝗥𝗢𝗙𝗘𝗦𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝗡𝗢 𝗟𝗘𝗦 𝗣𝗨𝗘𝗗𝗘 𝗦𝗘𝗥 𝗩𝗨𝗟𝗡𝗘𝗥𝗔𝗗𝗢 𝗦𝗨 𝗗𝗘𝗥𝗘𝗖𝗛𝗢 𝗔𝗟 𝗧𝗥𝗔𝗕𝗔𝗝𝗢

Desde ACOLFUTPRO rechazamos los actos violentos protagonizados por vándalos que, lamentablemente, integran las barras de dos clubes tradicionales del fútbol colombiano.

Sin embargo, 𝗲𝘅𝗽𝗿𝗲𝘀𝗮𝗺𝗼𝘀 𝗻𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗼 𝘁𝗼𝘁𝗮𝗹 𝗱𝗲𝘀𝗮𝗰𝘂𝗲𝗿𝗱𝗼 𝗰𝗼𝗻 𝗹𝗮 𝗱𝗲𝗰𝗶𝘀𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲𝗹 𝗦𝗲𝗰𝗿𝗲𝘁𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗱𝗲 𝗚𝗼𝗯𝗶𝗲𝗿𝗻𝗼 𝗱𝗲 𝗕𝗼𝗴𝗼𝘁𝗮́, 𝗚𝘂𝘀𝘁𝗮𝘃𝗼 𝗤𝘂𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗼 𝗔𝗿𝗱𝗶𝗹𝗮, de solicitar a la Dimayor el aplazamiento de partidos programados tanto en la Liga Femenina como en la Liga BetPlay Masculina.

📌 Es importante tener en cuenta que:

- Los hechos violentos ocurrieron en un evento musical, ajeno al fútbol profesional.

- Los futbolistas profesionales no pueden ver vulnerado su derecho al trabajo por las conductas delictivas de terceros.

- Es deber de las autoridades identificar y judicializar a los responsables conforme a la ley, sin afectar la actividad de los principales protagonistas de esta industria.

Solicitamos que los partidos se desarrollen según la programación establecida por la Dimayor”.