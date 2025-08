“Si no demando, no me pagan”, Dylan Borrero no se guardó nada contra Eduardo Méndez y Santa Fe

Fuertes declaraciones dejó Dylan Borrero luego del partido que América de Cali perdió en condición de visitante a manos de Independiente Santa Fe. El joven futbolista no solamente catalogó de robo el segundo gol del ‘León’, sino que además acusó a Eduardo Méndez de no cumplirle con el pago cuando fue vendido a Atlético Mineiro.

Vale la pena recordar que Dylan Borrero debutó como futbolista profesional en Independiente Santa Fe en 2019 y tan solo un año más tarde, fue vendido a Atlético Mineiro con 18 años.

El equipo brasileño apostó por el talento del joven, y aunque Dylan pudo cumplir el sueño de jugar en el exterior, tuvo varios problemas con el equipo que le permitió debutar.

Resulta que Dylan Borrero tomó acciones legales contra Santa Fe porque el equipo no había pagado dinero correspondiente a los empresarios que hicieron posible su transacción al Atlético Mineiro. El TAS le dio la razón al futbolista y Santa Fe tuvo que pagar 850.000 dólares (más de 3 mil millones de pesos).

Borrero jugó en Atlético Mineiro hasta 2022, pasó también por New England Revolution de Estados Unidos y Fortaleza de Brasil, antes de regresar al fútbol colombiano para defender los colores del América de Cali.

Entonces, cuando se volvió a enfrentar a Santa Fe, buscó a Eduardo Méndez para saludarlo, pero el futbolista asegura que el presidente del ‘León’ no le correspondió, así

“Desde que me fui de Santa Fe, nunca quise hablar. Me mandaban mensajes los hinchas que robé a Santa Fe. Solo hice mi parte, duraron tres años para poder pagarme. Si no demando, no me pagan la venta que hicieron y eso, el presidente no lo sale a decir. Me voy, infelizmente, por lo que pasó

“Quise saludar al presidente y no me saludó, después nos vamos a ver las caras y le mando un saludo”.