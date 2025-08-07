¿The last dance en Europa? Aseguran que Falcao fue ofrecido a un equipo del fútbol español

Tras no renovar su contrato con Millonarios, Radamel Falcao García emprendió un viaje junto a su familia por los lugares donde dejó su huella, entre ellos, Porto, Mónaco y Madrid.

Tal parece que mientras estuvo en España, se le abrió la posibilidad de regresar al ‘viejo continente’.

El medio ‘Onda Regional’ de Murcia aseguró que una persona muy cercana al ‘Tigre’, lo habría ofrecido para llegar al Real Murcia, equipo que actualmente milita en la tercera división del fútbol español.

Según informó el periodista Gregorio León, el club analizará la opción de contratar a Falcao, quien actualmente es agente libre, teniendo en cuenta que podría representar un gran impacto, no solo deportivo, sino también económico:

“El lunes llegó el ofrecimiento formulado por una persona muy próxima al delantero colombiano, y la entidad que preside Felipe Moreno va a considerar esta opción, que se encuentra en estado embrionario, en proceso de estudio, deportivo y económico”.

De igual manera, León aseguró que los aspectos a tener en cuenta por parte del club para cerrar la contratación sería el nivel del delantero y el costo que implicaría tener a Falcao en su equipo:

"El club murcianista va a evaluar pros y contras, analizando el rendimiento futbolístico que puede ofrecer Falcao con 39 años y el costo de la operación".

La despedida de Falcao de Millonarios:

Luego de cumplir su sueño de defender los colores del equipo de sus amores durante un año, Falcao se despidió del equipo con un emotivo mensaje:

“Los sueños se cumplen y logre cumplir el mío, el sueño que tuve de niño se materializo y pude vestir estos colores. Hoy solo tengo palabras de agradecimiento para cada uno de ustedes, por su apoyo, su respaldo y por estar ahí cada fecha.Mientras pude deje la vida, el alma y corazón en cada partido, cada jugada, cada minuto... Y eso es lo que me llevo, también me llevo cada palabra de aliento, cada cántico de la tribuna y estos colores tatuados en mi alma.@millosfcoficial, directivos, cuerpo técnico, compañeros, hinchada y a todos los que hacen su trabajo silencioso en el club, gracias por tanto... Pueden estar seguros que siempre habrá un vínculo que nos une, desde la posición que sea, siempre tendré un lazo con el Club y con la hinchada.Vamos todos juntos...Y no lo olviden... SIEMPRE, SIEMPRE Millonarios!"