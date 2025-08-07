Efraín Juárez denunció amenazas contra la vida de Álvaro Angulo por cuenta de hinchas de su ex equipo

Desde que Efraín Juárez se convirtió en director técnico de Pumas, expresó su deseo de contar con Álvaro Angulo, el lateral colombiano, con quien coincidió en Atlético Nacional y quien fue importante tanto en los campeonatos de Liga y Copa.

Luego de un fugaz paso por Independiente, Angulo finalmente se reencontró con Juárez. Precisamente, el técnico denunció que el colombiano ha sufrido amenazas por cuenta de hinchas argentinos.

Pese a que Angulo se ganó el cariño de la hinchada de Independiente rápidamente gracias al buen nivel que demostró, salió del equipo argentino denunciando que tenían deuda con él y por eso prefería irse a México.

El equipo lo desmintió y tal parece que los hinchas no quedaron muy contentos con el colombiano, pues según dijo Efraín Juárez, parece que lo están amenazando desde Argentina:

“Hablar de los argentinos es complicado porque en la mañana, un jugador mío que jugaba en Independiente, Álvaro (Angulo), y esto lo quiero decir públicamente porque no es normal, recibió amenazas de muerte a su correo y a su teléfono. Hay que estar bastante atentos a esas circunstancias”.

Juárez fue sincero al señalar que no hay pruebas de que las amenazas sean por cuenta de los hinchas de Independiente, pero es lo que creen:

“No sé de dónde (provienen las amenazas), obviamente todo parece indicar que vienen de allá (Argentina). Estamos en una investigación interna del club... La realidad es que muchos de esos mensajes llegan a raíz que se fue de Independiente”.

Finalmente, Juárez pidió mucha atención al caso porque sabe que no es sencillo recibir amenazas:

“Me parece que esas cosas hay que decirlas, hay que hablarlas, porque non son fáciles de digerir. Imagínate que te despiertes con amenazas de muerte en tu teléfono el día del partido. Cero tolerancia con esas circunstancias, eso sí que no”.