“No sé quién era”, Falcao no aguantó la risa al reaccionar a su celebración

El gol de Radamel Falcao García a Boyacá Chicó no solamente fue importante para que Millonarios ganara el partido, sino también para que se quedara con la ventaja deportiva en los cuadrangulares, (que suelen llamar punto invisible).

La euforia del ‘Tigre’ por volver a anotar un gol con la camiseta del equipo de sus amores no la disimuló, pues salió corriendo a celebrar, besó el escudo y hasta atropelló al que se le atravesó.

En la zona mixta, Falcao no pudo aguantar la risa al explicar que no tenía ni idea quién era la persona: “Yo vi que empecé a ver gente, no sé quién era, no sé si eran mis compañeros, gente de la tribuna o de seguridad”, aseguró el capitán de Millonarios, entre risas, ante los periodistas en la zona mixta.

Posteriormente, la prensa le preguntó sobre el beso que le dio al escudo de Millonarios en la propia celebración y él dejó claro que, como hincha del equipo, anotar un gol después de tanto tiempo alejado de las canchas por la lesión, siempre será especial, así que disfrutará cada momento que pueda estar en Millonarios:

“Es innegable que estar en este equipo, este club, esta institución, lo he añorado desde mucho tiempo, estoy acá y trato de disfrutarlo”.

Falcao reaccionó al sorteo de los cuadrangulares:

Al capitán de Millonarios le preguntaron por los rivales que tendrán en cuadrangulares: Atlético Nacional, Once Caldas y Santa Fe.

De hecho, la primera fecha será de clásico capitalino y el ‘Tigre’ se mostró emocionado e ilusionado por anotarle un gol al ‘León’ en un partido que será especial para él, teniendo en cuenta que su padre defendió los colores de Santa Fe.

“Tremendo, ojalá sea un buen espectáculo, y nada, hacerle gol al equipo de mi papá”.